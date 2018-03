Fiera di San Giuseppe, vietata la somministrazione e l’utilizzo di bottiglie e lattine

Per i trasgressori delle prescrizioni contenute nell’ordinanza, in arrivo sanzioni che variano da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500.

COSENZA – In occasione della Fiera di San Giuseppe, il sindaco Mario Occhiuto, al fine di tutelare l’incolumità , l’ordine e la sicurezza pubblica, salvaguardare il decoro urbano e contrastare fenomeni di precarietà igienica, come l’abbandono di bottiglie di vetro e/o lattine, ha disposto,  con apposita ordinanza, nell’area in cui si svolgerà la manifestazione fieristica, il divieto assoluto di somministrazione e vendita da asporto di bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o altri contenitori atti ad offendere.

La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori ed al loro smaltimento. Con la stessa ordinanza Occhiuto ha istituito il divieto di introdurre, consumare o detenere bevande: in bottiglie/contenitori di vetro e/o di qualsiasi altro materiale atti ad offendere; in bottiglie/contenitori di plastica chiusi con tappo o altro rigido sistema; e di consumare, somministrare e vendere superalcolici.

E’ vietato anche abbandonare bottiglie di vetro, lattine, vassoi e contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l’incolumità e sicurezza delle persone; introdurre qualsiasi materiale che possa recare danni al patrimonio arboreo, al suolo e al sottosuolo. Per i trasgressori delle prescrizioni contenute nell’ordinanza, in arrivo sanzioni che variano da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500.