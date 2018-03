Controlli dei carabinieri a Cosenza: nel mirino via degli Stadi, San Vito e Serra Spiga

Un imponente dispiegamento di forze dalla nottata e fino a questa mattina, sta battendo a tappeto i quartieri nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio.

COSENZA – Ben 130 militari coordinati dal comando provinciale Carabinieri di Cosenza, dalla nottata e fino a questa mattina hanno effettuato controlli in alcune aree della città tra cui anche le zone di San Vito e Serra Spiga. Una raffica di perquisizioni ha colpito le palazzine di Via degli Stadi, in particolare il villaggio rom e il quartiere Far West. Nel rione popolare dei rom, dove negli anni scorsi i residenti si erano ribellati insorgendo contro le forze dell’ordine costringendole ad allontanarsi, attualmente pare non siano stati registrati momenti di tensione. I risultati dell’operazione, condotta su disposizione del tenente colonnello Piero Sutera e del procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo, saranno resi noti più tardi.

Seguono aggiornamentiÂ