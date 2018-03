Impieri si pente ed entra nella lista delle gole profonde

Luciano Impieri, appartenente al clan Rango Zingari con una condanna a cinque anni per associazione mafiosa, martedì scorso incontro la distrettuale

COSENZA¬†– Il primo interrogatorio, o forse il secondo lo¬†avrebbe¬†tenuto marted√¨ scorso, davanti al sostituto procuratore della Dda Camillo Falvo, il nuovo pentito Luciano Impieri che dai domiciliari passa ad una localit√† protetta. Ma “la nuova adesione” alla lista dei collaboratori di giustizia con molta probabilit√† √® stata avviata negli ultimi 10 giorni, anche 15. In pi√Ļ occasione si sono mossi i vertici dell’Arma per scambiare “quattro chiacchiere” con la Dda in Procura, tra un processo e l’altro. Particolare che non sarebbe sfuggito all’occhio allenato di chi ha capito che c’era un nuovo pentito gi√† da marted√¨ scorso, quando il¬†magistrato della distrettuale ha varcato la soglia del comando provinciale dell’Arma di Cosenza, dove ad attenderlo nel reparto della stazione di Cosenza Nord c’era chi, da l√¨ a poco avrebbe dato una nuova chiave di lettura alla mala cosentina. E come se non bastasse anche Impieri, sempre secondo indiscrezioni, avrebbe onorato questo suo impegno con la giustizia, con una¬† “prova d’amore” per dare atto della sua credibilit√†, guidando i militari dell’Arma nel ritrovamento di armi.

Adesso √® da capire il perch√© Impieri abbia deciso di saltare dall’altra parte della barricata e mettersi al sicuro. Non certamente perch√® doveva scontare carcere a vita oppure una pena detentiva fino a trent’anni. Impieri, 38 anni attualmente scontava ai domiciliari una condanna a cinque anni per associazione mafiosa nell’ambito del processo “Nuova Famiglia”, ritenuto appartenente al clan Rango – Zingari.¬†Il pentito ha avuto un atto di coscienza oppure √® stato colto dal timore (o raggiunto dalla notizia)¬† di essere candidato a qualche “pulizia” nell’organizzazione? Adesso che la maggior parte¬†¬†di chi aveva in mano le redini dell’organizzazione √® “dentro”, chi √® rimasto fuori pu√≤ avanzare la pretesa di mettersi al comando senza tenere conto di ordini e contrordini? Da non dimenticare che circa un mese prima i militari dell’Arma, e ultimamente gli investigatori della mobile, hanno¬†rivenuto¬†armi di una certa portata e tutte a via Popilia. E da non sottovalutare che a Cosenza √® tornata a circolare con insistenza l’eroina e negli ultimi periodi le forze dell’ordine effettuano a raffica arresti per detenzione e spaccio di droga, a testimonianza che “la roba” in citt√† cammina parecchio¬†e, con molta probabilit√†, si riconferma uno dei canali di¬†approvvigionamento pi√Ļ aperto e assiduo arrivare proprio dal territorio dello Ionio. Impieri segue “l’esempio” di Franco Bruzzese, Adolfo Foggetti, Giuseppe Montemurro, Marco Massaro