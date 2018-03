Cosenza è pronta per ospitare la Fiera di San Giuseppe

L’annuncio del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, attesi 600 espositori

COSENZA – Cosenza è pronta ad ospitare la tradizionale Fiera di San Giuseppe. PiĂą di seicento espositori saranno presenti anche quest’anno lungo il percorso fieristico con tante novitĂ . Ad annunciarlo è il sindaco Mario Occhiuto che spiega come in calendario vi siano nuove iniziative ed eventi collaterali, in un clima di festa e di condivisione. Le scuole di Cosenza di ogni ordine e grado resteranno chiuse dal 15 al 19 marzo, con riapertura il 20.