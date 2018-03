FOTONOTIZIA – A2: chiuso l’accesso da Cosenza Sud in direzione Nord, traffico in tilt

Sono numerosi gli automobilisti che ci segnalano da questa mattina il traffico paralizzato in cittĂ causato in gran parte dalla chiusura dello svincolo di Cosenza Sud in direzione Nor.

COSENZA – Traffico in tilt questa mattina a Cosenza a causa della chiusura dell’uscita autostradale e del sottopasso, dello svincolo di Cosenza sud, in direzione nord. Sul posto sono stati avviati lavori di bitumazione ma gli automobilisti solo in prossimitĂ dell’uscita sono stati avvisati della chiusura e pertanto il traffico si è congestionato sulle strade alternative all’autostrada. Numerosi i disagi al traffico soprattutto nelle prime ore della mattinata, con le strade attorno all’uscita autostradale letteralmente intasate. Sul posto gli operatori di Anas che hanno informato in prossimitĂ dello svincolo gli automobilisti della chiusura, dirottandoli su strade interne.