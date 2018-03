Cosenza, poliziotto aggredito a bastonate da tre persone

Sarebbero stati in tre ad aggredire il sovrintendente Antonio Ricioppo, della Questura di Cosenza.

COSENZA – L’aggressione è avvenuta a Mongrassano dove il poliziotto vive e sarebbero stati in tre, ad aggredirlo armati di bastone. Dopo il gruppo si è dileguato facendo perdere le tracce. Ricioppo è stato soccorso e portato in ospedale a Cosenza; per lui 25 giorni di prognosi. L’agente ha rimediato ferite alla testa e sul caso indagano i carabinieri che avrebbero giĂ identificato i tre aggressori e stanno lavorando per capire quali siano state le motivazioni alla base dell’aggressione, anche se i motivi potrebbero essere legati alla proprietĂ di un terreno.