Cosenza Vecchia postazione Comune inutile per le migliaia di residenti

Cittadini del centro storico denunciano che la sede del nucleo decoro urbano non ha mai funzionato e nessun servizio è stato offerto ai cittadini

COSENZA – Il 25 gennaio dello scorso anno l’amministrazione comunale inaugurò la sede del nucleo decoro urbano della polizia municipale. Quello che doveva essere “il presidio di sicurezza per i cittadini del centro storico” si trova lungo Corso Telesio, all’altezza di Piazza Piccola. Doveva essere attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e sabato fino alle 14.00. Durante la cerimonia d’inaugurazione il sindaco commentò così: “prolungheremo l’orario di attivitĂ anche al sabato pomeriggio e alla domenica. La scelta di collocare qui un presidio dei vigili urbani rientra nel piĂą ampio e complessivo progetto di riqualificazione del centro storico. Avevamo giĂ potenziato l’illuminazione pubblica e stiamo svolgendo un ottimo lavoro di mantenimento della pulizia e delle bonifiche”.

“Abbiamo affisso uno striscione e preso parola per denunciare con forza il fatto che a distanza di quindici mesi la realtà è un’altra. La sede – ricordano i residenti riuniti nel Comitato Piazza Piccola – non ha mai funzionato e nessun servizio è stato offerto ai cittadini del centro storico. Basti pensare che proprio a pochi metri dall’ingresso del ‘presidio-fantasma’ c’è una gravissima perdita d’acqua. Vogliamo sottolineare anche la debolezza di questo tipo di servizio, il quartiere ha bisogno di altro, di interventi strutturali. Al contrario di quanto affermato dal primo cittadino non crediamo che la riqualificazione possa essere favorita da una postazione del “nucleo decoro urbano”. Messa in sicurezza degli stabili, rifacimento della rete fognaria e interventi di contrasto al disagio sociale sono le reali prioritĂ , la riqualificazione passa da queste cose. Siamo stanchi di assistere ad azioni esclusivamente propagandistiche e che non incidono positivamente sulla vita delle migliaia di persone che vivono tra questi vicoli”.