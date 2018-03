Si denudava in pubblico e molestava donne e minorenni, arrestato

Le fitte indagini portate avanti dai carabinieri hanno individuato il molestatore che attirava le predi in luoghi poco frequentati per poi aggredirle



COSENZA – Si denudava per strada, davanti a donne e minorenni, tentava di aggredirle, di palpeggiarle, per poi dileguarsi nell’attesa di colpire ancora. Ma l‘Arma non è rimasta sorda all’allarme sociale che l’ignoto predatore ha lasciato dietro ogni “impresa”, nè ha reso vane le tante denunce presentate dalle vittime. L’attivitĂ d’indagine fitta, portata avanti dai carabinieri della stazione di Cosenza principale coordinata dal luogotenente Pantano, dipendente dal comando compagnia cittadina, diretta dal capitano Jacopo Passaquieti, ha chiuso il cerchio sul sospettato, un 53enne cosentino del centro storico, alcune settimane fa, chiedendo ed ottenendo l’arresto dalla Procura di Cosenza. Nel pomeriggio di oggi i militari dell’Arma hanno fermato il 53enne e dopo le formalitĂ di rito è stato posto ai domiciliari a disposizione della Procura. L’uomo, con precedenti penali, è ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minorenni.

Le indagini svolte durante questo periodo sono state celeri e certosine individuando il sospettato, nonostante siano state rese difficili dalla descrizione non chiara dell’aggressore da parte delle vittime e dai luoghi scelti per aggredire le sue prede, quasi sempre sprovviste di videosorveglianza. Ma la chiave dell’indagine è stata trovata dagli investigatori dell’Arma nell’ultimo episodio accaduto il 26 gennaio scorso in pieno centro cittĂ , su corso Mazzini, nei confronti di due minorenni di 15 anni. Erano circa le 5 del pomeriggio di un venerdì quando le due ragazze si sono trovate davanti l’uomo che dopo averle avvicinate si è denudato tentando un contatto afferrandole ad un braccio. Le ragazze, alla vista dell’uomo, hanno iniziato a gridare attirando l’attenzione dei passanti, sebbene il 53enne le avesse attirate quasi in un vicolo, riuscendo a farlo desistere ed infine a fuggire. La testimonianza attendibile delle minorenni, che non hanno tralasciato alcun particolare, e la visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza hanno confermato i sospetti degli investigatori dell’Arma identificando il molestatore. Il fascicolo è finito sul tavolo della magistratura della Procura della Repubblica che, dopo avere esaminato i fatti, ne ha disposto la richiesta dell’arresto immediato.

Sono tutt’ora in corso ulteriori attivitĂ d’indagini da parte degli investigatori dell’Arma, al fine di verificare se il molestatore sia riconducibile all’autore degli ultimi episodi di autoerotismo in pubblico, verificatisi in cittĂ negli ultimi mesi, dietro direttive del comandante provinciale dell’Arma, il tenente colonnello Piero Sutera, che sottolinea come sia “primario interesse dell’Arma ascoltare e risolvere problematiche del cittadino, anche e soprattutto in questi casi, dove occorre maggiore sensibilitĂ e capacitĂ di ascolto, in considerazione del tipo di reato e del tipo di vittime, essendo minorenni”