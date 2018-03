Cosenza, benzinaio “pusher” condannato

Tradito dal suo atteggiamento sospetto, i militari dell’Arma dell’aliquota radiomobile hanno braccato il pusher con un panetto di hashish

COSENZA – Dieci mesi di reclusione per il¬†benzinaio di 24 anni, di origini rumene, che ha patteggiato “quel panetto di hashish” che gli √® costato,¬†luned√¨ scorso, l’arresto in flagranza per detenzione¬†ai fini di spaccio, nel piazzale antistante il rifornimento di benzina a piazza Europa. Forse voleva arrotondare lo stipendio ma il fiuto investigativo dell’Arma lo ha braccato. Il 24enne √® finito in manette dopo aver cercato di disfarsi della droga al passaggio di una pattuglia dell’aliquota radiomobile dell’Arma¬†coordinati dal maresciallo Italiano,¬†del nucleo operativo radiomobile (Norm), diretti dal tenente Petrocchi della compagnia di Cosenza al comando del capitano Passaquieti.¬†L’atteggiamento sospetto del 24enne, nonostante a quell’ora fosse ancora in servizio presso¬†la stazione di¬†rifornimento di carburante, in quel momento abbastanza frequentato dagli automobilisti in transito, non √® passato inosservato ai militari dell’Arma che hanno deciso di fermarsi per effettuare un controllo.

Il giovane, vistosi alle strette ha deciso di disfarsi del panetto, ma il suo allontanamento repentino, all’avvicinarsi dei carabinieri, ha dato la certezza che nascondesse qualcosa.¬†La¬†velocit√† nel disfarsi della droga non ha aiutato il presunto pusher bloccato nell’immediatezza dai militari¬†che hanno subito recuperato il bottino abbandonato. La perquisizione¬†si √® estesa all’abitazione del 24enne, costituita da un monolocale risultato “pulito”. Il ragazzo √® stato tratto in arresto e la droga posta sotto sequestro. Le analisi effettuate hanno confermato la qualit√† della droga da cui si sarebbero ricavate 580 dosi per immetterle sul mercato dello spaccio. Le indagini continuano¬†per individuare la provenienza del panetto che,¬†si presume, il romeno¬†abbia acquistato in giornata,¬†considerato che¬†lo¬†portava con se,¬†sul posto di lavoro.

Operazione di pulizia portata a termine, dunque, grazie al controllo capillare dell’Arma sul territorio, dietro¬†direttive del comandante provinciale dei carabinieri, il¬†tenente¬†colonnello Piero Sutera. Ieri mattina nelle aule del tribunale la difesa del 24enne, rappresentata dagli avvocati Sergio Sangiovanni e Rossana D’Ambrosio, ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento. Il giudice Monocratico De Vuono ha accolto la richiesta condannando il romeno a dieci mesi di reclusione, al pagamento di una multa di duemila euro e alla distruzione della droga sequestrata.