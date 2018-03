Cucina, lo chef cosentino e la sua attività tra le “Eccellenze italiane 2018”

Antonio Gambaro lo chef cosentino ormai affermato in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali, incassa un altro successo: per lui e la sua attivitĂ arriva il riconoscimento “Eccellenze italiane 2018”.

COSENZA – Da Cosenza a Firenze passando per l’Inghilterra, Antonio Gambaro, registra nuovi importanti traguardi. Tra questi, certamente, la rielezione alla presidenza nazionale dell’Unione Cuochi Italiani e poi altrettanti riconoscimenti importanti. Stiamo parlando del conferimento, per lui quale chef e per “Il Gambaro Rosso Ricevimenti” che ha fondato in Toscana, di “Eccellenze Italiane 2018”.

“Eccellenze Italiane” descrive infatti la sua realtĂ improntata sul catering e sull’alta cucina, operante da anni con successo nel settore dei catering per eventi, contraddistinta da sempre per la professionalitĂ , competenza e la precisione con la quale si occupa di ogni evento, trasformando il vostro giorno piĂą bello in un evento memorabile.

Il Gambaro Rosso è nata dalla competenza e dalla passione del suo fondatore, Antonio Gambaro, chef professionista e critico gastronomico, che dopo tanti anni di esperienza sul campo, ha messo in piedi una realtĂ con altrettanti professionisti in grado di occuparsi di cucina in diversi settori. Non solo catering ma una vera e propria impresa di consulenza che offre una vasta gamma di servizi, molto diversi tra loro ma tutti legati in qualche modo alla cucina, al cibo e al buon mangiare. Dal catering al banqueting di altissimo livello, dagli show cooking alle attivitĂ di “cuoco a domicilio”. Ciò che contraddistingue Il Gambaro Rosso di Antonio Gambaro è la grande qualitĂ delle materie prime utilizzate, e le tecniche di cucina che contribuiscono a creare piatti dal sapore unico e speciale. E non mancano nella sua cucina i riferimenti alla grande tradizione culinaria calabrese e cosentina che lo chef di Castrolibero porta nel cuore.

Oltre a questo riconoscimento, anche alcune indiscrezioni per il futuro: Antonio Gambaro infatti, si prepara ad una collaborazione con marche prestigiose del settore automobilistico, della moda e della nautica che lo porteranno nel corso dell’anno a Nizza, Monaco, in Cina, Giappone, Taiwan e Thailandia. E poi in vista anche un contratto “supersegreto” con un reale del Regno Unito.