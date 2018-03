8 marzo: ritrovarsi allo specchio, uno sguardo oltre la malattia

Speciale festa dedicata a donne ‘speciali’, quella in programma giovedì 8 marzo nei reparti di Oncologia ed Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza

COSENZA – Una giornata speciale dedicata alle donne quella in programma l’8 marzo a partire dalle ore 11:30 contestualmente nei reparti di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale di Cosenza, dove verranno allestite due aule di make up. Qui le Estetiste di Aura Mediterranea (A.Me.), terranno dei corsi di autotrucco per le pazienti. Ciò che si propone alla donna è un percorso integrato di cure che miri a favorire l’adattamento psicologico alla malattia riducendone il rischio di sviluppare possibili traumi aggiuntivi derivanti proprio dagli effetti collaterali dei trattamenti oncologici. A tal scopo, giĂ da circa due anni, è partito, in Ospedale, un progetto denominato Oncoasis. E’ stato attivato un ambulatorio gratuito di Estetica Oncologica, dove le estetiste di A.Me, adeguatamente formate alle tematiche oncologiche, si prodigano per aiutare le pazienti a prendersi cura della propria immagine.

La presentazione dell’iniziativa che si terrà presso la sala biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Ospedale Annunziata. L’evento è promosso dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza in collaborazione con A.Me. e con il patrocinio di SIPO Calabria.

I lavori saranno presentati dal Dr. Serafino Conforti, direttore della UOC di oncologia medica e dal Dr. Francesco Amato direttore del Dipartimento di Oncoematologia si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 11:30. Presenzieranno ai lavori direttore generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza, Dr. Achille Gentile e il direttore sanitario dell’Annunziata, Dr. Salvatore De Paola. A moderare i lavori ci sarà il dr. Mario Veltri, Direttore Sanitario aziendale.

Numerosi gli interventi previsti, tra i quali, Massimo Gentile ed Ernesto Vigna responsabili dell’UOC di Ematologia, Angela Piattelli coordinatore regionale di SIPO, Antonella Primerano, responsabile del settore Estetista oncologica di A.Me Academy. Relatrici della giornata saranno le psiconcologhe Maria Domenica Iuvaro ed Eleonora Colistra.

Madrina dell’evento sarà la Dottoressa Simona Loizzo presidente Dama2 sezione di Cosenza. Alle estetiste, impegnate nel progetto Oncoasis, durante la manifestazione saranno consegnati degli attestati per la meritoria attività di volontariato che da due anni permette di sostenere il progetto Oncoasis.