I ‘silurati’ da Minniti a Gentile, chi entra e chi esce dal Parlamento italiano

Trenta, tra deputati e senatori, i politici eletti dai calabresi che siederanno tra le poltrone di Palazzo Madama e Montecitorio. Proiezioni sulle nomine dei collegi plurinominali

ROMA – I politici eletti dai calabresi tra Camera e Senato. Trenta in tutto, come nel 2013. Venti deputati (otto per i collegi uninominali, dodici per il proporzionale) e dieci senatori (quattro per i collegi uninominali, sei per il proporzionale). Tra i ‘silurati eccellenti’ che contavano di entrare in Parlamento spicca Andrea Gentile candidato alla Camera con la coalizione del centrodestra nel collegio uninominale di Castrovillari, figlio del sottosegretario al ministero per lo Sviluppo Economico Antonio Gentile eletto nella tornata del 2013. L’intera coalizione tra Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia ha infatti ottenuto 41.208 voti (33,96%) che non bastano a far accaparrare una poltrona al noto avvocato cosentino. Fuori anche Giacomo Mancini candidato alla Camera nel collegio di Cosenza che però qualora Orsomarso (candidato nel collegio plurinominale con Fratelli d’Italia) dovesse avere i numeri per diventare deputato, essendo il primo non eletto di Forza Italia alle regionali del 2014, prendendo il suo posto diventerĂ consigliere regionale in Calabria. Nonostante ciò non ha esitato ad affermare che “fin da quando i dirigenti del centrosinistra mi hanno proposto la candidatura sapevamo – aggiunge Mancini – che la vittoria di M5S nel collegio di Cosenza era data per certa. E però non ho esitato a rispondere presente e a metterci la faccia: quando la tua comunitĂ ti chiede una mano è giusto spendersi. E non disertare. Nemmeno quando il tuo tornaconto potrebbe consigliartelo”.

Neanche il ministro dell’Interno Marco Minniti candidato alla Camera nel collegio uninominale di Pesaro è riuscito a rientrare in Parlamento platealmente schiacciato dai voti del Movimento 5 Stelle e dal centrodestra. Fuori, per ora, Dalila Nesci superata all’uninominale da Wanda Ferro di Forza Italia, ma che potrebbe essere verosimilmente ‘ripescata’ con il proporzionale insieme a Francesco Forciniti, Elisa ScutellĂ e Paolo Parentela. Non ancora sconfitti, sperano nella ripartizione dei voti nei collegi plurinominali anche: Enza Bruno Bossio, Antonio Viscomi, Maida Anna Maria e Nicodemo Oliverio per il PD. In ‘bilico’ nel centrodestra il fratello del sindaco di Cosenza Roberto Occhiuto e il vicesindaco di Cosenza Jole Santelli per Forza Italia e Domenico Furgiuele per la Lega. Incerta la posizione di Nicola Stumpo per Liberi e Uguali. Al Senato nel sistema plurinominale i ‘papabili’ sono Ernesto Magorno per il PD, Bianca Laura Granato, Giuseppe Auddino e Rosa Silvana Abate per il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Mangialavori per Forza Italia, Angelo Broccolo per Liberi e Uguali e il sesto seggio da disputare tra Matteo Salvini della Lega e Isabella Rauti di Fratelli d’Italia. Per i dati ufficiali nei collegi plurinominali si dovrĂ attendere la giornata di domani. Nel frattempo LabParlamento.it, osservatorio permanente sulle attivitĂ Â di Parlamento e Governo ha calcolato, in base ai numeri emersi dallo scrutinio dei voti e la divisione dei seggi secondo le norme del Rosatellum bis, quali saranno i candidati che verosimilmente (con uno scarto d’errore del 5%) andranno a ricoprire i sei al Senato del proporzionale. Proiezioni e calcoli statistici per i dodici seggi alla Camera con margine di errore piĂą ampio.

ELETTI IN CALABRIA NEL 2018

CAMERA UNINOMINALE

Elisabetta Barbuto (Movimento 5 Stelle) – Crotone – 53.983 voti (51,60%)

Federica Dieni (Movimento 5 Stelle) – Reggio Calabria – 45.997 voti (36,55%)

Massimo Misiti (Movimento 5 Stelle) – Paola/Castrovillari – 55.404 voti (45,66%)

Francesco Sapia (Movimento 5 Stelle) – Corigliano – 52.640 voti (50,10%)

Anna Laura Orrico (Movimento 5 Stelle) – Cosenza – 68.065 voti (51,87%)

Pino D’Ippolito (Movimento 5 Stelle) – Catanzaro – 52.756 voti (45,50%)

Wanda Ferro (Centrodestra) – Vibo – 41.620 voti (35,81%)

Francesco Cannizzaro (Centrodestra) – Gioia Tauro – 49.798 voti (42,37%)

CAMERA PROPORZIONALE (Scarto d’errore oltre il 5%)

Fausto Orsomarso (Forza Italia)

Dalila Nesci (Movimento 5 Stelle)

Enza Bruno Bossio (PD)

Antonio Viscomi (PD) oppure Nicodemo Oliverio (PD)

Maida Anna Maria (PD)

Nicola Stumpo (Liberi e Uguali)

Roberto Occhiuto (Forza Italia)

Francesco Forciniti (Movimento 5 Stelle)

Paolo Parentela (Movimento 5 Stelle)

Elisa ScutellĂ Â (Movimento 5 Stelle)

Jole Santelli (Forza Italia)

Domenico Furgiuele (Lega)

SENATO UNINOMINALE

Marco Siclari (Coalizione centro destra) – Reggio Calabria – 86.440 voti (39,60%)

Gelsomina Silva Vono (Movimento 5 Stelle) – Catanzaro/Vibo – 82.283 voti (39,18%)

Margherita Corrado (Movimento 5 Stelle) – Corigliano/Crotone – 97.097 voti (51,30%)

Nicola Morra (Movimento 5 Stelle) – Cosenza – 12.554 voti (48,87%)

SENATO PROPORZIONALEÂ (Scarto d’errore 5%)

Matteo Salvini (LEGA)

Ernesto Magorno (PD)

Giuseppe Mangialavori (Forza Italia)

Bianca Laura Granato (Movimento 5 Stelle)

Giuseppe Auddino oppure Silvana Abate (Movimento 5 Stelle)

Fulvia Caligiuri (Forza Italia) oppure Clotilde Minasi (Lega)

ELETTI IN CALABRIA NEL 2013

CAMERA

Rosy Bindi (PD)

Alfredo D’Attorre (PD)

Vincenza Bruno Bossio (PD)

Nicola Stumpo (PD)

Demetrio Battaglia (PD)

Ernesto Magorno (PD)

Bruno Censore (PD)

Nicodemo Oliverio (PD)

Stefania Covello (PD)

Nichi Vendola (SEL)

Francesco Bruno (Centro Democratico)

Jole Santelli (Popolo della LibertĂ )

Rosanna Scopelliti (Popolo della LibertĂ )

Dorina Bianchi (Popolo della LibertĂ )

Giuseppe Galati (Popolo della LibertĂ )

Dalila Nesci (Movimento 5 Stelle)

Sebastiano Barbanti (Movimento 5 Stelle)

Federica Dieni (Movimento 5 Stelle)

Paolo Parentela (Movimento 5 Stelle)

Lorenzo Cesa (UDC)

SENATO

Silvio Berlusconi (Popolo della LibertĂ )

Antonio Gentile (Popolo della Libertà )

Nico D’Ascola (Popolo della LibertĂ )

Pietro Aiello (Popolo della LibertĂ )

Antonio Caridi (Popolo della Libertà )

Giovanni Biliardi (Popolo della LibertĂ )

Marco Minniti (Partito Democratico)

Doris Lo Moro (Partito Democratico)

Francesco Molinari (Movimento 5 Stelle)

Nicola Morra (Movimento 5 Stelle)