Calabria: seggi in Parlamento, chi entra e chi esce

Trenta, tra deputati e senatori, i politici eletti dai calabresi che siederanno tra le poltrone di Palazzo Madama e Montecitorio. Le nomine dei collegi uninominali e plurinominali alla Camera e al Senato

ROMA – I politici eletti dai calabresi tra Camera e Senato. Trenta in tutto, come nel 2013. Venti deputati (otto per i collegi uninominali, dodici per il proporzionale) e dieci senatori (quattro per i collegi uninominali, sei per il proporzionale).¬† Undici seggi alla Camera andranno al Movimento Cinque Stelle, sei alla coalizione di centrodestra (di cui uno alla Lega), il centrosinistra calabrese garantisce qualche deputato solo grazie al plurinominale con due seggi, uno per Liberi e Uguali. L’intera coalizione tra Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia, ha ottenuto 301.751 voti (32,17%) alla Camera, il Movimento 5 Stelle 406.895 voti (43,39%). Numeri che non bastano a garantire la poltrona a tutti gli aspiranti deputati.

Tra i ‘silurati eccellenti’ che contavano di entrare in Parlamento spicca Andrea Gentile candidato alla Camera con la coalizione del centrodestra nel collegio uninominale di Castrovillari. Il noto avvocato cosentino √® figlio del sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico Antonio Gentile, eletto nella tornata del 2013. Fuori anche Giacomo Mancini candidato alla Camera nel collegio di Cosenza. Il nipote del ‘leone socialista’, si √® presentato a sostegno del centrosinistra, mentre alle elezioni regionali del 2014 in Calabria correva con il centrodestra. Essendo primo non eletto di Forza Italia, pur non entrando in Parlamento avrebbe potuto vincere una poltrona in Consiglio regionale sostituendo Fausto Orsomarso candidato con Fratelli d’Italia, ma non eletto. In questo scenario¬†Giacomo Mancini ha affermato che¬†“fin da quando i dirigenti del centrosinistra mi hanno proposto la candidatura sapevamo – aggiunge Mancini – che la vittoria di M5S nel collegio di Cosenza era data per certa. E per√≤ non ho esitato a rispondere presente e a metterci la faccia”. Eletto in Calabria Matteo Salvini come capolista della Lega in Senato nel collegio plurinominale. Votato anche in altri collegi d’Italia, nel caso cui scegliesse di optare per un altro ‘seggio’ al suo posto subentrerebbe Clotilde Minasi.



Il ministro dell’Interno calabrese Marco Minniti, non candidandosi in Calabria, ma¬†nelle Marche e in Campania, si √® garantito con i voti del PD a Salerno il proprio seggio alla Camera con il proporzionale.¬†Dalila Nesci superata all’uninominale da Wanda Ferro di¬†Fratelli d’Italia torna a Montecitorio con i voti del collegio proporzionale insieme a Paolo Parentela e agli aspiranti parlamentari grillini Francesco Forciniti, Elisa Scutell√† e Alessandro Melicchio. Della coalizione di centrosinistra con il PD nei collegi plurinominali riconquista il Parlamento Enza Bruno Bossio¬†seguita da Antonio Viscomi al Senato torna invece Ernesto Magorno gi√† eletto nel 2013 tra le fila del PD. Per quanto riguarda il centrodestra alla Camera con il listino proporzionale riconfermano la presenza in Parlamento con Forza Italia sia Jole Santelli, attuale vicesindaco di Cosenza, sia Roberto Occhiuto, fratello del sindaco della citt√† dei bruzi Mario Occhiuto. Per la Lega votata dai calabresi entrer√† a Montecitorio solo Domenico Furgiuele, noto per le indagini dell’Antimafia sul suocero il suo nome appare nella relazione sullo scioglimento del Comune di Lamezia Terme per infiltrazioni mafiose. Nicola Stumpo √® poi l’unico candidato eletto in Calabria con Liberi e Uguali. Al Senato i voti del plurinominale premiano Laura Granato, Giuseppe Auddino, Rosa Silvana Abate per il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Mangialavori per Forza Italia.

ELETTI IN CALABRIA NEL 2018

CAMERA UNINOMINALE

Elisabetta Barbuto (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Crotone ‚Äď 53.983 voti (51,60%)

Federica Dieni (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Reggio Calabria ‚Äď 45.997 voti (36,55%)

Massimo Misiti (Movimento 5 Stelle) ‚ÄstPaola/Castrovillari ‚Äď 55.404 voti (45,66%)

Francesco Sapia (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Corigliano ‚Äď 52.640 voti (50,10%)

Anna Laura Orrico (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Cosenza ‚Äď 68.065 voti (51,87%)

Pino D‚ÄôIppolito (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Catanzaro ‚Äď 52.756 voti (45,50%)

Wanda Ferro (Centrodestra – Fratelli d’Italia)¬† ‚Äď Vibo ‚Äď 41.620 voti (35,81%)

Francesco Cannizzaro (Centrodestra) ‚Äď Gioia Tauro ‚Äď 49.798 voti (42,37%)

CAMERA PROPORZIONALE

Dalila Nesci (Movimento 5 Stelle) –

Enza Bruno Bossio (PD) –

Antonio Viscomi (PD) –

Alessandro Melicchio (Movimento 5 Stelle) –

Nicola Stumpo (Liberi e Uguali) –

Roberto Occhiuto (Forza Italia) –

Francesco Forciniti¬†(Movimento 5 Stelle) –

Paolo Parentela¬†(Movimento 5 Stelle) –

Elisa Scutell√†¬†(Movimento 5 Stelle) –

Jole Santelli (Forza Italia) –

Domenico Furgiuele (Lega) –

SENATO UNINOMINALE

Marco Siclari (Coalizione centro destra) ‚Äď Reggio Calabria ‚Äď 86.440 voti (39,60%)

Gelsomina Silva Vono (Movimento 5 Stelle) ‚ÄstCatanzaro/Vibo ‚Äď 82.283 voti (39,18%)

Margherita Corrado (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Corigliano/Crotone ‚Äď 97.097 voti (51,30%)

Nicola Morra (Movimento 5 Stelle) ‚Äď Cosenza ‚Äď 12.554 voti (48,87%)

SENATO PROPORZIONALE

Matteo Salvini (Lega)¬†o Clotilde Minasi (Lega) –

Ernesto Magorno (PD) –

Giuseppe Mangialavori (Forza Italia) –

Alessandro Melicchio (Movimento 5 Stelle)

Bianca Laura Granato (Movimento 5 Stelle) –

Giuseppe Auddino (Movimento 5 Stelle) –

Rosa Silvana Abate¬†(Movimento 5 Stelle) –

ELETTI IN CALABRIA NEL 2013

CAMERA

Rosy Bindi (PD)

Alfredo D’Attorre (PD)

Vincenza Bruno Bossio (PD)

Nicola Stumpo (PD)

Demetrio Battaglia (PD)

Ernesto Magorno (PD)

Bruno Censore (PD)

Nicodemo Oliverio (PD)

Stefania Covello (PD)

Nichi Vendola (SEL)

Francesco Bruno (Centro Democratico)

Jole Santelli (Popolo della Libertà)

Rosanna Scopelliti (Popolo della Libertà)

Dorina Bianchi (Popolo della Libertà)

Giuseppe Galati (Popolo della Libertà)

Dalila Nesci (Movimento 5 Stelle)

Sebastiano Barbanti (Movimento 5 Stelle)

Federica Dieni (Movimento 5 Stelle)

Paolo Parentela (Movimento 5 Stelle)

Lorenzo Cesa (UDC)

SENATO

Silvio Berlusconi (Popolo della Libertà)

Antonio Gentile (Popolo della Libertà)

Nico D’Ascola (Popolo della Libert√†)

Pietro Aiello (Popolo della Libertà)

Antonio Caridi (Popolo della Libertà)

Giovanni Biliardi (Popolo della Libertà)

Marco Minniti (Partito Democratico)

Doris Lo Moro (Partito Democratico)

Francesco Molinari (Movimento 5 Stelle)

Nicola Morra (Movimento 5 Stelle)

LEGGI ANCHE