Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico conquista Cosenza: ”Si entra nella Terza Repubblica”

Risultato inatteso per la cosentina Anna Laura Orrico che esprime la sua soddisfazione ringranziando tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle



CATANZARO – Il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Cosenza alla Camera ha raggiunto il 51,87% . Un risultato inaspettato anche per gli stessi attivisti che sono riusciti a ‘piazzare’ in Parlamento tre senatori su quattro e sei deputati su otto. Successo plateale per la cosentina Anna Laura Orrico che ha ottenuto, ad ora, 68.065 preferenze. “Il primo ringraziamento – afferma sulle colonne di QuiCosenza nella sua prima dichiarazione alla stampa – va a chi ha creduto in me dal primo momento selezionando la mia candidatura quindi sicuramente a Luigi Di Maio, al suo staff e a Laura Ferrara che ha coordinato la formazione delle liste e la campagna elettorale in Calabria. Un enorme grazie va agli attivisti e agli elettori calabresi del Movimento 5 Stelle che mi hanno accolta come una sorella, mi hanno fatto sentire parte di questo movimento anche se sono entrata solo da un mese. Mi hanno sostenuta e mi hanno toccare con mano il grande potenziale di partecipazione politica e democratica che ha questo movimento. Adesso abbiamo la grande responsabilitĂ di dare stabilitĂ al Paese, non mi aspettavo questo grande risultato. Ciò mi fa pensare che in Calabria c’è il desiderio di alzare la testa e di riprendersi il presente e il futuro. Con questa responsabilitĂ chiederò in Parlamento e parteciperò, spero, alla formazione di un governo che sarĂ a Cinque Stelle. Di Maio ha aperto la collaborazione con tutte le forze politiche. E’ un’apertura sui temi perchĂ© Di Maio ha parlato di convergenza affermando che siamo entrati nella Terza Repubblica. Non si tratta piĂą di discutere di ideologie, ma di affrontare i problemi degli italiani e dare nuovamente dignitĂ all’Italia. Ho sempre avuto il grande sogno di cambiare il mondo e lo devo ai miei genitori che mi hanno educata al rispetto degli altri, allo stare sempre dritta con la schiena senza cercare il compromesso, ma guadagnandomi tutto da sola con sacrificio, tenacia e determinazione”.

