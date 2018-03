Pistola clandestina ritrovata a Cosenza Vecchia in casa di un pregiudicato

Sull’arma sono attualmente in corso verifiche per capire se sia stata usata di recente in eventi delittuosi

COSENZA – Pasquale Bruni, pregiudicato cosentino ventinovenne è stato arrestato nelle scorse ore dal personale della Squadra Mobile. Il giovane è accusato di detenzione illegale di arma clandestina, ricettazione e violazione della misura della sorveglianza speciale. Fermato in compagnia di altri pluri-pregiudicati, mentre si trovava nel centro storico poco distante dalla propria abitazione è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. In casa, occultata all’interno di un casssetto gli agenti hanno trovato una pistola semi automaticamente calibro 6,35, marca Beretta modello 950, con matricola abrasa, perfettamente funzionante, completa di caricatore con all’interno sei cartucce. L’arma e i proiettili sono stati quindi sequestrati e custoditi in attesa degli esami balistici comparativi finalizzati ad accertarne l’eventuale uso in eventi delittuosi. Nei prossimi giorni i controlli sul territorio cosentino, in particolare finalizzati alla repressione del porto e detenzione illegale di armi, verranno intensificati.