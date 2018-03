Cosenza, via Reggio Calabria da periferia a “città”

Va avanti l’opera di bonifica in un quartiere “regno” di episodi di criminalitĂ , spaccio, cavalli di ritorno, traffico di rame

COSENZA – L’Amministrazione comunale sta completando in questi giorni la demolizione e la bonifica del campo rom su via Reggio Calabria. Oltre cento persone, da circa settant’anni, vivevano qui in condizioni molto precarie e non decorose, con la conseguenza di gravi problemi di inquinamento ambientale e di sicurezza urbana e sociale per tutta la cittĂ . Non di meno, in questa zona erano frequenti gli episodi di criminalitĂ , lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo smontaggio di auto rubate, l’abbandono di rifiuti indifferenziati riversati poi sui binari dei treni e sul fiume, l’accensione di fuochi con diffusione nell’atmosfera di sostanze nocive per la salute soprattutto dei bambini.

Con lo smantellamento di questo campo va avanti l’opera di bonifica che fa seguito allo sgombero e alla demolizione dell’altro campo rom su Vaglio Lise avvenuti qualche anno fa.

“Qualcuno oggi ha addirittura il coraggio di parlare di periferie abbandonate senza voler ricordare però di chi siano le responsabilitĂ della costruzione e del degrado di alcune zone marginali, a cui noi adesso faticosamente stiamo mettendo fine – afferma il sindaco Mario Occhiuto – Basti pensare che abbiamo bonificato centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati e recuperato centinaia di carcasse di vecchie auto. La cittĂ finalmente è molto migliorata e adesso saremo in grado di completare l’opera di rigenerazione urbana attraverso i tanti finanziamenti previsti nel Piano delle Periferie e nell’Agenda Urbana, relativi a lavori da eseguire in tutti i quartieri compreso il Centro storico. Insomma non ci fermiamo: la costruzione della cittĂ del benessere, ricca di qualitĂ urbanistica e di opportunitĂ per i giovani, da parte nostra prosegue senza sosta”.

GUARDA LE FOTO