Agata, tu mi capisci. Il Cinghios Group su RLB tra news, meteo e oroscopi cosentinizzati (VIDEO)

A partire dal 1° marzo sulle frequenze di RLB, ogni giovedì dalle 21.00 alle 22.00, una nuova trasmissione tutta da ridere con il Cinghios Group e Italo Palermo

RENDE (CS) – Un affiatato quartetto di giovani cosentini. Il Cinghios Group da dodici anni anima la scena ‘ludica’ cittadina con una serie di doppiaggi di film ‘cosentinizzandoli’. L’obiettivo è far emergere la Calabria in tutte le sue sfaccettature. Lo spunto è la strada. Ciò che ascoltano nella quotidianità viene rigorosamente appuntato su un taccuino e poi rimescolato tra proverbi, modi di dire, insulti ed espressioni veraci che, in vena goliardica, rendono onore a una cosentinità che va perdendosi tra le nuove generazioni. L’utilizzo del dialetto è inteso come tradizione e storia in una città che ambisce ad essere sempre più europea, ma che resta ferma abbarbicata alle proprie radici. Un grido di liberazione in una realtà fatta di formalismi che spesso impediscono di esprimere il dissenso con la vigorosa energia che meriterebbe. Il loro progetto nasce da una serata in allegria tra amici e diventa subito virale. Il primo doppiaggio risale al 2006 con ‘Tre uomini e una gamba’ e spopola sul web con circa mezzo milione di visualizzazioni. Da qui parte una serie di simpatici lavori che porterenno i più noti divi di Hollywood a parlare in cosentino.

Dalla rete passano alle tv locali dove assumeranno il ruolo di una vera e propria Gialappa’s calabrese. A San Mango d’Aquino sono stati premiati, con un riconoscimento ufficiale per aver diffuso il dialetto calabrese oltre i confini regionali come mai avvenuto prima. Domenico, Marco, Daniele e Valentino approderanno nei prossimi giorni sulle frequenze di RLB (FM 89.2 – 100.3 – 104. 3 in streaming su www.rlb.it) con una propria trasmissione frutto di un progetto comune tra il Cinghios Group e l’emittente radiofonica. A partire da Giovedì 1 Marzo dalle 21:00 alle 22:00, ogni settimana fino al 31 Maggio, andrà in onda ‘Agata, tu mi capisci’ condotta dallo speaker Italo Palermo. Un format tutto da ridere. Tra satira e umorismo il Cinghios Group si caleranno nell’informazione con uno stile genuino e popolare. Protagonista la musica, ovviamente, cosentinizzata. In ogni puntata verranno trasmesse canzoni inedite del loro repertorio. E non solo. News, meteo, oroscopo, cucina e un nuovo esperimento: il ‘Cinghios Translate’. Un’ora di euforia che ipnotizzerà i radioascoltatori portandoli indietro nel tempo rispolverando vecchi usi, costumi e abitudini.