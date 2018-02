Cosenza, una colata di cemento al nord della città

Il centro Polifunzionale, le piscine sul lungofiume, il contratto di quartiere di Santa Lucia e il parcheggio di Portapiana tra incuria e criminalitĂ

COSENZA – «Prima che inizi l’ennesima colata di cemento a nord della cittĂ , in quella che sta diventando la terra di conquista nel quartiere di Gergeri, si ponga l’attenzione e il proprio cuore verso la cittĂ storica». A scrivere è il “Movimento Noi” che lancia un monito sulla buona politica «Il progetto di rigenerazione territoriale “Cosenza Cristiana“, realizzato sia per la valorizzazione che prevenzione da calamitĂ naturali e che ha indotto il Ministro dei Beni Culturali a inserire la CittĂ Storica di Cosenza nel piano di finanziamenti delle CittĂ storiche del Sud Italia, è la prova che le buone prassi vengono premiate e che ciò è possibile. L’Amministrazione Comunale di Cosenza termini, dunque, le opere pubbliche iniziate e abbandonate come il Centro Polifunzionale e le piscine sul lungofiume, il contratto di quartiere di Santa Lucia e il parcheggio di Portapiana. Tali opere, in grado tra l’altro di creare lavoro, sono diventate da anni ricettacolo di ogni sorta di abbandono e incuria, ma soprattutto luoghi dove proliferano vizi e micro-criminalitĂ .

Il Movimento NOI chiede con forza che venga fermata la corsa al cemento perchĂ© si attuino le direttive europee dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Chiediamo di fermare il “consumo” sfrenato del suolo della cittĂ dì Cosenza così come precisato dal target sottoscritto con l’adesione all’agenda Onu 2030. Prima di pensare ad occupare ogni angolo della CittĂ di Cosenza con nuove e “fantasmagoriche” opere pubbliche, come in un gioco per riempire caselle del Monopoli, bisognerebbe rigenerare le zone completamente abbandonate da anni come la CittĂ Storica in grado di produrre importanti nuove economie del turismo e non solo, attesa la concentrazione in esso di un grande Patrimonio della Cultura concentrata in essa. Terminare le opere pubbliche lasciate al degrado, deve essere oltre che una missione, un dovere istituzionale al quale non si può piĂą abdicare.