A2, perde il controllo della Jaguar e si schianta

L’automobilista √® rimasto incastrato e ferito all’interno dell’autovettura. Ad estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco

COSENZA – Incidente autostradale sull’A2 del Mediterraneo¬†tra i comuni di Rende e Montalto Uffugo. Per cause ancora in corso di accertamento un’automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un muro di cinta. I fatti sono accaduti intorno alle 14. L’auto, una Jaguar √® carambolata pi√Ļ volte fino ad accartocciarsi. All’interno, l’automobilista √® rimasto bloccato dalle lamiere con evidenti ferite. Gli automobilisti in transito hanno subito dato l’allarme ai centralini delle sale operative del 115 e del 118. Il conducente dell’autovettura necessita di essere liberato dalle lamiere per ricevere le cure dei sanitari.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende diretti dal caposquadra Fausto Muraca (vigili esperti Scornaienchi, Gervasi, Folino e Magno). In pochi attimi e con grande professionalit√†, muniti di¬†divaricatore hanno tagliato le lamiere¬†estraendo il ferito per consegnarlo ai sanitari. Dai primi accertamenti sul posto¬†non sarebbe in pericolo di vita. L’ambulanza √® rientrata in pronto soccorso in codice rosso. Il ferito ha riportato un vistoso taglio¬†alla testa, alle braccia, e ad altre parti del corpo, ma risultava¬†essere vigile. Gli uomini del 115 hanno poi messo in sicurezza il mezzo, mentre gli operatori Anas hanno regolato la viabilit√† che non ha subito rallentamenti. Sul posto anche gli agenti della polstrada a cui spetta il compito di effettuare le verifiche opportune per risalire all’origine dell’incidente, probabilmente causato dalla pioggia, dall’asfalto viscido e forse dalla velocit√† del veicolo.