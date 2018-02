Il maltempo colpisce la provincia di Cosenza. Intense nevicate anche in collina

Catene a bordo e pneumatici da neve. Forti nevicate anche nella notte a quote collinari su tutto il cosentino. Disagi sulla Statale 107, da Camigliatello nella zona silana, fino alla Crocetta

COSENZA – Condizioni meteorologiche avverse su tutto il cosentino interessato da una nuova ondata di maltempo (qui le previsioni meteo a cura del Colonnello Mario Giuliacci). Dalle prime ore della mattina con pioggia forte, temporali e sopratutto nevicate, che stanno cadendo copiose sulle alture intorno alla città di Cosenza al di sopra dei 600 metri di quota e stanno interessando sopratutto i versante occidentale. E’ quanto si legge in un nuovo bollettino della Protezione civile che ha emesso un bollettino di Allertadi colore giallo per il rischio idrogeologico ed idraulico ed invita ovviamente alla massima prudenza.

Anche i nostri lettori ci hanno comunicato, attraverso l’invio di foto, la situazione che si presenta in Sila, in particolare a Camigliatello e Lorica dove dalla mattinata sono caduti oltre 20 centimetri di neve fresca. La quota neve, inizialmente sui 1.200 metri, nel corso del pomeriggio è scesa fino ad assestarsi sui 500/600 metri e nella notte con l’arrivo di aria ancora più fredda potrebbe scendere fino a fondo valle. Viene segnalata neve anche a Domanico, Carolei, Spezzano, Celico, Rovito, Acri, San Marco Argentano e naturalmente sulla Statale 107 sul valico della Crocetta. Non sono pochi i disagi per gli automobilisti anche se la situazione sembra essere sotto controllo anche sull’Autostrada A2 del Mediterreneo dove sta nevicando sopratutto nel tratto tra Lagonegro e Morano. Attualmente i soccorsi non hanno comunicato interventi resi necessari per aiutare automobilisti rimasti impantanati.