Consegna del gagliardetto dei Cavalieri ANCRI al comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza

Continua il tour di visite istituzionale della sezione cosentina dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana intitolata alla memoria del Cavaliere Ufficiale Mario Metallo

COSENZA – Nei giorni scorsi, nel proseguire la presentazione dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana alle istituzioni provinciali, una delegazione della Sezione Territoriale di Cosenza, composta dal Presidente Ufficiale Angelo Cosentino e dai Cavalieri Pasquale Giardino (Responsabile del cerimoniale e stampa) e Saraceno Maurizio è stata ricevuta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Piero Sutera. Durante l’incontro, svoltosi in un clima cordiale, sono state illustrate le finalità dell’Ancri ed i principi ispiratori. Il comandante nel ringraziare i Cavalieri al Merito della Repubblica per la visita ha espresso apprezzamento ed il riconoscimento del ruolo che svolge l’associazione sia sul territorio provinciale che in quello nazionale. Nel corso dell’ incontro è stato consegnato al Colonnello Comandante il gagliardetto istituzionale Ancri della Sezione di Cosenza, intitolata al Cavaliere Ufficiale Mario Metallo. Nei mesi scorsi il gagliardetto è stato consegnato anche al Prefetto Gianfranco Tomao, al Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio e al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza Massimo Cundari, alla presenza oltre alla delegazione della Sezione Provinciale di Cosenza ANCRI rappresentata dal presidente Cavaliere Ufficiale Angelo Cosentino, dal responsabile del cerimoniale e ufficio stampa Cavaliere Pasquale Giardino, del Cavaliere Antonio Salamanca, del delegato regionale Cavaliere Agostino Geracitano, del presidente nazionale Cavaliere Tommaso Bove e del vice presidente organizzativo Cavaliere Domenico Garofalo.

