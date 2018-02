Cosenza candidata a città europea dello sport per il 2020

La Giunta ha formalizzato la candidatura di Cosenza al bando “European City of Sport 2020”Â

COSENZA – “L’adesione formale della cittĂ di Cosenza al bando “European City of Sport 2020” riflette le linee programmatiche del Sindaco Occhiuto e fa seguito agli obiettivi e alle azioni strategiche dell’Amministrazione comunale finalizzate a promuovere e migliorare la salute dei cittadini, la qualitĂ della loro vita ed il loro benessere”. Lo afferma l’Assessore allo Sport Carmine Vizza all’indomani dell’approvazione, da parte della Giunta comunale di Palazzo dei Bruzi, dell’atto deliberativo con il quale il Comune di Cosenza ha aderito formalmente al bando che inserisce Cosenza tra le cittĂ candidate a cittĂ europea dello sport per il 2020. Il bando è indetto dall’ACES Europe, la Federazione delle Capitali e delle CittĂ Europee dello Sport che ha il compito di promuovere la visibilitĂ internazionale dei municipi e quello di assistere i comuni nella “corsa” a cittĂ europea dello sport. “Nell’avanzare la sua candidatura – ha sottolineato l’Assessore Vizza – la cittĂ di Cosenza ha fatto leva soprattutto sull’attenzione riservata, giĂ dall’inizio del primo mandato del Sindaco Occhiuto ed anche negli ultimi anni, all’affermazione dello sport e della pratica sportiva come fattore rilevante di integrazione sociale.

Nello stesso tempo, è stata fatta rilevare l’incisiva attivitĂ in cui il Comune è impegnato in direzione della riqualificazione dell’impiantistica sportiva presente nel territorio cittadino e della nascita, nel prossimo triennio, di una vera e propria Cittadella dello Sport nell’area dove sarĂ realizzato anche il nuovo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, opera che, oltre ad ospitare eventi sportivi di prestigio, non sarĂ disgiunta da un’importante azione di riqualificazione urbana di tutta l’area circostante. Nelle valutazioni che saranno fatte dalla Commissione incaricata di vagliare la candidatura di Cosenza, si dovrĂ tenere conto anche delle iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale, di concerto con le associazioni sportive, la scuola, le famiglie e le persone diversamente abili, per incoraggiare l’attivitĂ fisica sul territorio comunale, riconoscendo importanza alla mobilitĂ dolce, strumento per incentivarla a partire dalle giovani generazioni. Cosenza – ha concluso l’Assessore allo sport Carmine Vizza – è stata tra le prime cittĂ ad aderire al progetto “Healt city”. Dobbiamo aiutare le persone a camminare e a fare sport all’aperto, per accompagnarle in un percorso di invecchiamento attivo. Per queste ragioni il Sindaco Occhiuto ha pensato di realizzare nell’immediato futuro e nel cuore della cittĂ , un Parco del Benessere, il piĂą grande parco urbano (lungo due chilometri) della cittĂ contemporanea”.