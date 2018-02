Cosenza, 20enne viaggiava con una calibro 9 pronta all’uso, un arresto

L’arma, una calibro 9 clandestina, perfettamente efficiente, con matricola abrasa e con caricatore già inserito contenente 4 colpi calibro 9×21Â

COSENZA – Portava con se pronta all’uso una calibro 9 nascosta nel giubbotto, il 20enne pregiudicato tratto in arresto nel primo pomeriggio di oggi  dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza al comando del capitano Passaquieti. I militari dell’Arma dell’Aliquota Radiomobile alla guida del comandante Italiano appartenente al Norm diretto dal tenente Petrocchi, durante un servizio di filtraggio della circolazione stradale, hanno notato una macchina aggirarsi più volte nel quartiere di via Popilia, in Via dei Caduti di Razzà , la strada che costeggia l’Ultimo Lotto. I carabinieri hanno deciso di controllare il veicolo, notando che alla guida c’era un giovane ventenne noto alle forze dell’ordine.  All’alt intimato, Il giovane si è fermato; con lui era seduto lato passeggero un amico. La conoscenza del territorio dell’Arma, ha fatto si che ci fosse un riscontro negli accertamenti fatti, constatando che i due occupanti la vettura erano gravati da precedenti penali.

I carabinieri hanno proceduto ad eseguire una perquisizione personale e della vettura rinvenendo in quest’ultima, occultata nel giubbino, poi appurato appartenere al 20enne, una pistola clandestina calibro 9, perfettamente efficiente, con matricola abrasa e con caricatore già inserito contenente 4 colpi calibro 9×21.  Il  ventenne pregiudicato è finito in manette, in flagranza di reato, con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare ad entrambi i giovani. Dopo le formalità di rito, il ventenne è stato trasferito presso il carcere “Cosmai” di via Popilia a disposizione della Procura bruzia. L’arma invece sarà inviata al Ris di Messina al fine di verificare se è stata utilizzata per attività delittuose o meno.