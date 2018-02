La cultura d’impresa “A carte scoperte”

A “scuola” di case history aziendali promossa dai giovani imprenditori di Confindustria Cosenza. Primo appuntamento il 23 febbraio a Zumpano

COSENZA – “A carte scoperte” è il titolo dato al ciclo di incontri organizzato dal Comitato dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza, guidato da Roberto Rugna, dedicato alla discussione di interessanti case history aziendali. “Si tratta di una serie di appuntamenti che hanno l’obiettivo di promuovere cultura d’impresa – anticipa il presidente Roberto Rugna – che prendono spunto dall’analisi di casi imprenditoriali stimolanti e ci danno modo di confrontarci, di conoscerci, di fare rete, di aiutare altri giovani a cimentarsi in una esperienza lavorativa. L’iniziativa assume ancora di più valenza perché ci interfacciamo con imprenditori che guardano avanti, che ottengono risultati importanti in un territorio difficile e che ci aiutano a capire come operano in concreto”.

Il primo appuntamento è per venerdì 23 febbraio 2018 alle 15:30 nell’azienda Omnia Energia SpA di Zumpano che da oltre 15 anni fornisce al mercato soluzioni per la riduzione del costo energetico, attraverso prodotti e servizi altamente innovativi. I “segreti” del successo di questa realtà imprenditoriale saranno svelati dai protagonisti: l’amministratore unico di Automation Engineering Innovation Emilio D’Agostino, l’amministratore delegato di Omnia Vincenzo D’Agostino ed il responsabile vendite Alfonso Rugna. L’incontro, aperto a tutti, registrerà gli interventi del presidente di Confindustria Cosenza Natale Mazzuca, del direttore Rosario Branda e le conclusioni del presidente dei Giovani Industriali Roberto Rugna.

“L’impostazione data a questo ciclo di incontri è molto apprezzata dalla nostra Associazione – dichiara il presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Cosenza natale Mazzuca – perché utile a stimolare i giovani ed a creare tessuto d’impresa in grado di far crescere tutto il territorio. La formazione ha un valore imprescindibile per tutti noi e la incoraggiamo in tutti i modi”