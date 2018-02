Cosenza, L’auditorium delle Vigne ritorna agibile

Riapre a Donnici l’auditorium, intitolato al giornalista Alessandro Bozzo. L’amministrazione comunale ha ripristinato l’accessibilità dei luoghi

COSENZA – Esprimono soddisfazione per l’intervento che restituisce di fatto un luogo di aggregazione sociale e culturale alla frazione cosentina Marco Ambrogio e Francesco Spadafora consiglieri comunali Cosenza. «Da qualche tempo avevamo sollecitato l’amministrazione comunale al ripristino delle condizioni di agibilità dell’auditorium delle Vigne intitolato ad Alessandro Bozzo – scrive in una nota il consigliere Ambrogio-, utilizzato dalla collettività locale per eventi di ogni natura e come punto di ritrovo culturale.

Infatti il luogo comunale non era praticabile a causa del mancato funzionamento del sistema di riscaldamento e di altre piccolezze che lo rendevano inagibile. Addirittura avevamo richiesto la convocazione della commissione Lavori Pubblici che ad onor del vero non ha dovuto faticare più di tanto visto che gli uffici tecnici guidati dall’ingegnere Converso hanno provveduto in tempi celeri all’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione ed a ripristinare l’agibilità dei luoghi.