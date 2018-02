Protezione civile bruzia, si rafforza l’unità operativa

L’atto di indirizzo avvia l’iter per far sorgere in via degli Stadi un unico centro comunale e regionale che rafforzerĂ l’esistente. In arrivo 720 mila euro



COSENZA – La Giunta comunale bruzia ha approvato l’atto di indirizzo finalizzato al rafforzamento dell’UnitĂ Operativa Autonoma della Protezione civile. Con la delibera di Giunta si avviano formalmente le procedure per l’affidamento, alla UnitĂ Operativa autonoma, della gestione di tutte le attivitĂ volte alla salvaguardia dei cittadini, dell’integritĂ dei beni pubblici e privati, degli insediamenti e dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamitĂ naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, coniugando le attivitĂ del personale comunale con quelle della UnitĂ Operativa Regionale.

“L’atto di indirizzo approvato dalla Giunta – sottolinea l’Assessore Carmine Vizza, titolare della delega alla protezione civile – segue l’approvazione del Piano Comunale di Protezione civile da parte del Consiglio comunale, avvenuta il 21 dicembre dello scorso anno ed avvia l’iter procedurale per far sorgere, nella sede di via degli Stadi, dove è allocato anche il Centro Operativo Misto, l’unico grosso centro di protezione civile, comunale e regionale, che rafforzerĂ l’esistente, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di Giunta – ha spiegato inoltre l’Assessore Vizza – si dĂ seguito ad una specifica richiesta del dirigente della Protezione civile regionale, Carlo Tansi, con la quale, al fine di poter rafforzare la presenza della Protezione civile nell’area urbana di Cosenza, territorio estremamente esposto ai rischi naturali, si era manifestata l’esigenza di prevedere un ulteriore potenziamento, in termini organizzativi, della Protezione civile regionale, con il posizionamento dei mezzi specializzati in forza a quest’ultima, negli spazi antistanti la sede di via degli Stadi.

La concentrazione logistica unitaria nel presidio di protezione civile di via degli Stadi – ha aggiunto ancora l’Assessore Vizza – consentirĂ di attivare con assoluta tempestivitĂ tutte le procedure previste, in condizioni di emergenza, a tutela della pubblica e privata incolumitĂ , anche in considerazione delle attribuzioni che la legge assegna al Sindaco, in caso di eventi calamitosi che si verifichino nell’ambito del territorio comunale”. Nell’atto di indirizzo della Giunta comunale si fa riferimento anche al fatto che il Comune di Cosenza è stato ammesso al finanziamento regionale, pari a 720 mila euro, per l’adeguamento sismico della sede del Centro Operativo Misto “Cosenza Nord” di via degli Stadi.