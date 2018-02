Protesta in Prefettura: “Comune non paga Ecologia Oggi e noi non riceviamo lo stipendio”

Tutte gialle in Prefettura questa mattina per protestare contro i ritardi dell’azienda, Ecologia Oggi, per la quale prestano servizio e che non paga gli stipendi. Il motivo? Troppi crediti non corrisposti dal Comune di Cosenza

COSENZA – “Lavoriamo per l’azienda e non per il Comune” sottolineano i lavoratori di Ecologia Oggi, madri e padri di famiglia sui quali si ripercuotono i ritardi nel pagamento delle spettanze. Stamattina si sono recati in Prefettura per sottolineare la loro situazione; in pratica l’azienda ha comunicato loro che non può pagare gli stipendi perché ,a sua volta, il Comune di Cosenza, non avrebbe pagato il servizio all’azienda. I dipendenti aspettano di ricevere ancora lo stipendio di Gennaio che doveva essere erogato entro il 15 del mese. E non ci stanno a subire nuovi ritardi: “Non è possibile che se non paga il Comune, l’azienda non paga”. Il credito vantato sarebbe di alcuni milioni di euro.

La preoccupazione è che se l’azienda pagherà i dipendenti in funzione del Comune, i ritardi sugli stipendi si accumuleranno. E dai riscontri, l’ente dovrebbe pagare i primi di marzo. “Noi lavoriamo per l’azienda e non per il Comune, e l’azienda deve calcolare il rischio di non ricevere, dagli enti pubblici il pagamento del servizio. Enti che possono pagare fino a 90 giorni una fattura”. Ed è per questo che si chiedono: “Se il comune decide di pagare tra tre mesi, noi non veniamo pagati per tre mesi?”.

La nota di Guccione: “Ecologia Oggi chiede 9 milioni di euro per fatturazioni non pagate”

Occhiuto la smetta di fare la vittima e risponda su questioni che non possono essere più nascoste