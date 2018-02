Partita Cosenza-Reggina, limitazioni al traffico e divieti di sosta

Divieti di circolazione e sosta in occasione della partita che si giocherà oggi 19 febbraio alle ore 20,45

COSENZA – In previsione dell’incontro di calcio Cosenza-Reggina, valevole per il Campionato di Serie “C” Girone “C”, in programma allo Stadio San Vito-Marulla oggi, 19 febbraio, alle ore 20,45, per il quale è prevista una notevole partecipazione di entrambe le tifoserie, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare l’afflusso allo stadio ed il conseguente deflusso delle due tifoserie, in modo separato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumitĂ .

La viabilità , dunque, viene così disciplinata:

Su viale MAGNA GRECIA, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra la Rotonda di raccordo con la ex SS19 Bis e la Rotonda all’altezza del ponte per Castrolibero vengono istituiti, lunedì 19 febbraio:

 Il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE, dalle ore 16,00 a mezzanotte, e comunque fino a cessate esigenze;

Il DIVIETO di TRANSITO veicolare e pedonale, dalle ore 19,30 a mezzanotte, e comunque fino a cessate esigenze;

Su via G. FORMOSO, il DIVIETO di TRANSITO veicolare e pedonale, dalle ore 19,30 a mezzanotte e comunque fino a cessate esigenze. Gli agenti preposti al controllo potranno estendere o modificare le disposizioni dell’ordinanza in base a sopraggiunte ed imprevedibili necessitĂ di ordine pubblico, di sicurezza, di variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze.

Si consigliano i seguenti tragitti alternativi: