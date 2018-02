Nuovo Ospedale Cosenza, consigliere: “perché non viene convocato il consiglio comunale ad hoc?”

“Il comune di Cosenza deve necessariamente individuare e formalizzare il sito per la costruzione del nuovo ospedale”Â

COSENZA – “GiĂ piĂą volte, è stata annunciata la convocazione dell’assise comunale, finalizzata all’individuazione del sito dove verrĂ posta la prima pietra per edificare il nuovo nosocomio cittadino. In questi ultimi mesi, si sono svolte commissioni consiliari, incontri pubblici con i cittadini, c’è stato persino un decisivo incontro con il presidente della Regione Calabria, durante il quale, dopo un’ampia discussione, era stato proposto, quale localizzazione del sito, la localitĂ Vaglio Lise situata nel comune di Cosenza.” Questo quanto dichiarato da Enrico Morcavallo, capogruppo Grande Cosenza. “Il Presidente Oliverio, – continua – durante il predetto incontro, ha dimostrato la sua piena disponibilitĂ nell’intraprendere azioni finalizzate alla celere realizzazione del progetto. Proprio perchĂ©, la realizzazione del nuovo ospedale è di fondamentale importanza, non solo per i cosentini ma per tutto il territorio dell’area urbana. Purtroppo, bisogna constatare che, ancora ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni del Presidente Oliverio, il comune di Cosenza non ha ancora formalizzato la decisione in merito al sito del nuovo ospedale.

Tutti questi ritardi e queste inadempienze, ovviamente, ricadono sulla salute dei cittadini ai quali nulla importa delle decisioni politiche o amministrative ma, al contrario, mettono al primo posto la tutela della propria e della altrui salute. Risulta, infatti, indecoroso e vergognoso che i cittadini bruzi debbano migrare verso altre cittĂ , anche molto lontane e difficili da raggiungere, per ricevere cure adeguate. Il diritto alla salute deve essere la prioritĂ non una delle tante prioritĂ , proprio per la sua importanza, intesa come necessitĂ vitale per la collettivitĂ e, quindi, preordinata a tutte le altre linee programmatiche dell’amministrazione. Persino la nostra mater lex tutela il diritto alla salute, infatti i dettami dell’art. 32 sanciscono che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivitĂ , e garantisce cure gratuite agli indigenti.” Proprio in virtĂą di tali principi costituzionali, che dovrebbero essere modello di tutte le amministrazioni nazionali, territoriali e locali, il comune di Cosenza deve necessariamente individuare e formalizzare il sito per la costruzione del nuovo ospedale. In qualitĂ di consigliere comunale e, quindi, di rappresentante dei cosentini, chiedo al presidente del consiglio comunale e al sindaco di convocare, nella prima data utile, il consiglio comunale volto ad individuare e formalizzare il sito in cui dovrĂ sorgere il nuovo nosocomio cittadino.”