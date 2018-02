Asp Cosenza, nominati i nuovi direttori dei distretti della provincia

Dal Savuto al Pollino ecco i nomi dei responsabili della sanitĂ in provincia di Cosenza

COSENZA – Sono stati firmati ieri mattina, venerdì 16 febbraio, presso la sede di via degli Alimena dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alla presenza del Direttore Generale Raffaele Mauro, i contratti dei nuovi Direttori dei Distretti Sanitari. Si tratta di Francesco Di Leone per il Distretto Pollino-Esaro; Pasquale Elio Bozzo per il Distretto Cosenza-Savuto; Giovanni Battista Genova per quello dello Jonio-Nord; Antonio Graziano per lo Jonio-Sud; Ottorino Zuccarelli per il Distretto Valle Crati e Angela Riccetti per quello del Tirreno. Grazie alla loro competenza sarĂ possibile dotare l’Azienda Sanitaria di Cosenza di ulteriori nuove energie gestionali e organizzative, necessari per tendere a dare il massimo della risposta possibile con le attuali risorse, alla domanda di salute del territorio.