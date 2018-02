Nuove opportunità di lavoro tra Cosenza e la provincia con Resto al Sud

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno

COSENZA – La Provincia di Cosenza è tra gli Enti accreditati da Invitalia (6 in tutta la Calabria) per offrire gratuitamente servizi di consulenza e assistenza nella predisposizione del progetto imprenditoriale. Un servizio offerto per poter aiutare, seppur limitatamente, i giovani del territorio. Il servizio si estende al territorio provinciale attraverso appositi sportelli presso i Centri per l’Impiego (Cosenza, Castrovillari, Corigliano, Paola e Rossano) e presso la Presidenza in Piazza XV Marzo, aperti lunedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Questa mattina, proprio in Provincia, in una conference call creata ad hoc, i tecnici si sono interfacciati con Invitalia e hanno limato ogni dettaglio per dare avvio al servizio. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che intendono avviare iniziative imprenditoriali per: produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle persone e turismo.

Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio. Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività . Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo; finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. Resto al Sud è un incentivo a sportello. Le domande vengono esaminate senza graduatorie, in base all’ordine cronologico di arrivo.