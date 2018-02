La Protezione Civile Regionale ha ultimato ieri sera l’attivitĂ di installazione di 15 containers metallici che costituiranno una protezione temporanea della sede stradale.

COSENZA – Nella mattinata di oggi i containers saranno zavorrati e resi solidali con funi d’acciaio. Sempre oggi due squadre di rocciatori ultimeranno la pulizia ed il disgaggio dei massi pericolanti sulla scarpata. Inoltre saranno messe in opera lungo la scarpata delle reti di acciaio ancorate. Ultimate tali attivitĂ potrĂ dirsi conclusa la messa in sicurezza di emergenza e potrĂ essere riaperto al traffico (monitorato e condizionato) il tratto della 107 interessato dal dissesto. Riapertura che, in ogni caso, non potrĂ avvenire prima di questa sera o, al piĂą tardi, di sabato mattina, secondo quanto previsto da Anas. Successivamente, a traffico aperto, sempre l’Anas procederĂ alla messa in sicurezza definitiva.

Trenitalia e gli orari dei servizi bus sostitutivi

Trenitalia comunica che, a causa della frana sulla SS107, i servizi bus sostitutivi attivi sulla Cosenza-Paola subiranno una variazione del percorso (via A3-Svincolo Falerna-SS18) e un conseguente allungamento dei tempi di percorrenza di un’ora. A seguire il programma orario per la giornata di oggi, in attesa di ulteriori informazioni sul ripristino della strada interrotta.