Asp Cosenza, a breve nuove cure odontoiatriche a favore di soggetti disabili

COSENZA – Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dr. Raffaele Mauro, ha ricevuto questa mattina, presso la sede di via degli Alimena, un gruppo di famiglie di disabili unitamente al dr. Lino Polimeni e al dott. Pino Romanelli, in rappresentanza della S.I.O.H. (SocietĂ Italiana Odontoiatria Handicappati). Oggetto dell’incontro sono state le richieste formulate in merito alla situazione dell’Odontoiatria Sociale sul territorio dell’ASP di Cosenza. Si è convenuto, durante lo stesso, di ripristinare in tempi ragionevolmente brevi una Rete finalizzata alla cure odontoiatriche in favore dei soggetti svantaggiati e/o handicappati. E’ appena il caso di ricordare che dette cure sono state prestate dalla citata S.I.O.H. fino al 2008 con ottimi risultati; dal 2010 sono riprese grazie ad una convenzione tra Azienda Ospedaliera di Cosenza e l’ASP fino al settembre 2015, per essere poi definitivamente interrotte alla scadenza della stessa. Il ripristino dell’attivitĂ al servizio dei soggetti svantaggiati servirĂ così a colmare un importante vuoto diagnostico-terapeutico ancora in essere.