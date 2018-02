Nessuno dei “protagonisti” presenti nel servizio trasmesso ieri sera¬†su Italia 1, ha provato vergogna e anche un soffio di senso di colpa per quanto fatto a Francesca la vera vittima di tutta questa assurda vicenda

COSENZA – La vera vittima √® lei, Francesca, una giovane donna costretta ad abortire, convinta dall’uomo-prete e dal Vescovo che ha tutelato gli interessi “morali” della sua Chiesa a nascondere cosa aveva fatto un parroco della sua Diocesi. La storia di Francesca √® molto triste¬†oltre che¬†grave. Una donna che si invaghisce di un giovane prete, che le fa i complimenti, la bacia, le promette il suo amore e poi dopo averle¬†fatto perdere la sua verginit√† la induce ad abortire¬†il¬†figlio nato dalla loro relazione. Una storia che ha segnato profondamente¬†la ragazza¬†che nel servizio andato in onda ieri sera, ha raccontato dei tentativi di¬†togliersi la vita per quel figlio che¬†la Chiesa, nella quale credeva,¬†le ha fatto uccidere.¬†Il ‘piccolo’ prete che ha violato la sua ‘vocazione’ per avere un rapporto con una giovane donna e che poi, alla notizia di una gravidanza, √® scappato via vigliaccamente, lasciandola da sola ad affrontare quella terribile situazione. Francesca, racconta, √® una parrocchiana poco pi√Ļ che maggiorenne¬†quando conosce il giovane “don Giuseppe” appena arrivato nella sua parrocchia. In poco tempo “da guida spirituale per me diventa qualcosa di pi√Ļ. Lui mi diceva che avrebbe lasciato la Chiesa per me”. E Francesca si affida totalmente a don Giuseppe, definendolo il suo ‘primo’ uomo.

“Lui era con me quando ho scoperto, di essere incinta facendo¬†il test di gravidanza”¬†e Francesca racconta che il prete l’aveva anche rassicurata: “avrebbe¬†lasciato tutto per quel bambino”. Ma quando il test risult√≤ positivo, lui inizi√≤ a piangere e da quel giorno inizi√≤ un vero e proprio incubo. Una notizia bella che porta felicit√†, stava per diventare la sua condanna. Quel bimbo, Francesca, avrebbe voluto tenerlo, ma i comportamenti di don Giuseppe cambiano…¬† nei toni e parole, era diventato aggressivo: “venni lasciata sola come una pezza”. Ed √® allora che il giovane prete, la spinse ad andare a parlare con il Vescovo, all’epoca mons. Salvatore Nunnari che anzich√© aiutarla¬†la defin√¨ una sbandata invitandola a non far uscire fuori quella storia perch√© avrebbe rappresentato un “duro colpo per la sua Chiesa“. Nunnari pertanto le da due possibilit√†: tenere il figlio e partire lontano da tutto e tutti o abortire e “continuare a vivere la sua vita”.

Il punto per√≤ √® un altro. Se da un lato non ci meravigliamo pi√Ļ che un prete, un uomo di Chiesa, possa¬†avere un rapporto con una donna,¬†dall’altro proviamo profonda tristezza per una donna costretta psicologicamente da uomini di Chiesa¬†ad abortire, nel silenzio generale e nella solitudine: “quando sono uscita mi sentivo sporca, la mia vita √® cambiata. Non c’√® giorno che non ci penso, questa storia mi ha devastata. Non ero pi√Ļ considerata una ragazza perbene e non avevo l’appoggio di nessuno“.

IL SERVIZIO¬†–¬†Pu√≤ la chiesa spingere una donna ad abortire?

http://vod06.msf.ticdn.it/farmunica/2018/02/163942_16195d4c7c77d2/16195d4c7c77d2-20_0.mp4

.

Il sacerdote che l’ha difesa: “il vero nodo √® al Palazzo, chi √® pi√Ļ forte? Io o una Chiesa che ti schiaccia come un carrarmato?”

Lo riconosco dalla voce ma ovviamente non diffonderemo il suo nome.¬†E’ il sacerdote che Valeria Castellano ha intervistato e al quale va un plauso per il coraggio con il quale ha definito chi √® coinvolto in questa vicenda un “porco”: “Perch√© ti fai costringere ad abortire, √® un vescovo, chi cazzo √® un vescovo? E’ un porco, scusami la franchezza – dichiara alla giornalista – Se avesse trovato un vescovo, cio√® rappresentante di Ges√Ļ, gli avrebbe detto quello che le ha detto? Questo √® il punto. Il vero nodo √® al Palazzo, invece di trovare un Padre, tu trovi un giudice che ti condanna a morte”.¬†Il sacerdote ha dichiarato di avere anche pensato di denunciare la cosa, ma di avere avuto paura di innescare “meccanismi che possono nuocere¬†alla ragazza. “Chi √® pi√Ļ forte, io? O una Chiesa che¬†si muove come un carrarmato e ti schiaccia e ti ignora?“.

L’aggressione subita dalla giornalista Valeria Castellano e dall’operatrice Giulia Mascaro

Tredici minuti integrali per raccontare come √® andata veramente e come la Castellano e la Mascaro, sono state fatte oggetto di botte e percosse tali da procurare loro 18 giorni di prognosi. L’aggressione, dalle immagini, √® avvenuta ad opera del padre di don Giuseppe. Immagini abbastanza eloquenti definite dai conduttori Blasi, Mammuccari e dalla Gialappa’s “uno schifo” visto¬† che degli uomini si siano scagliati cos√¨ violentemente contro due ragazze, per giunta anche esili e che chiedevano a gran voce agli aggressori di smetterla. Un servizio finito come la stessa giornalista Castellano, che era intervenuta anche su Rlb in un’intervista (LEGGI QUI) aveva intenzione di mandare in onda in un altro modo: con il prete reso irriconoscibile, al quale sarebbe stato coperto il volto e cambiata la voce.

Ma √® andata a finire diversamente, con la madre del parroco proferire parolacce verso le due ragazze e l’aggressione che tutti abbiamo visto. Quello che appare molto grave √® il silenzio per anni dell’ex vescovo dell’arcidiocesi di Cosenza, a conoscenza della storia drammatica di Francesca¬†e quello dell’attuale arcivescovo Nol√®. Un silenzio imbarazzante che non fa vergognare chi dovrebbe e che di certo non ha nulla a che vedere con quelli che dovrebbero essere i ‘dettami’ di un cristiano.

Ed √® su Francesca che vogliamo porre l’attenzione, non sulla madre¬†ed il padre di don Giuseppe o su mons. Nunnari che non aveva il tempo di parlare con la giornalista Valeria Castellano, perch√© si sa, di domenica il tempo per un “monsignore” √® prezioso. Ma in tal caso “il fondamento della vergogna non √® lo sbaglio personale, bens√¨ che l’umiliazione sia visibile da tutti”. Ed √® stata proprio questa la fotografia restituita ieri dal servizio di Valeria Castellano: un parroco che si √® vergognato solo perch√© la storia che lo ha visto protagonista √® uscita allo scoperto¬†e non per aver distrutto la vita di una donna che ha anche tentato di togliersi la vita . La stessa vita che un prete dovrebbe salvaguardare e accudire. La vergogna non era negli occhi dell’Arcivescovo Emerito di Cosenza Bisignano, Mons. Nunnari che ha glissato sulle domande, non era in quelli di Don Giuseppe, ma purtroppo era in quelli di Francesca, anche se non abbiamo potuto vederli.