I residenti da mesi avevano segnalato il rischio senza ottenere alcun tipo di intervento di messa in sicurezza

COSENZA – Un muro si è sbriciolato su se stesso oggi nel centro storico di Cosenza. Intorno alle 17.30, nel rione Massa, i residenti sono stati allertati da un boato. Le macerie hanno invaso la carreggiata intasando la strada meglio conosciuta come ex salita Sant’Agostino, poco distante dal museo dei Bretti e degli Enotri, su cui al momento è impossibile transitare. Dall’inizio dell’estate gli abitanti del quartiere avevano provveduto a segnalare al Comune di Cosenza l’abbassamento del manto stradale, con il muro che risultava ormai distaccato dal suolo per almeno dieci centimetri. L’intervento della polizia municipale si era limitato ad apporre due transenne in ferro e del nastro rosso di plastica, scomparsi dopo pochissime settimane. Una messa in sicurezza non solo poco efficace, ma anche pericolosa visto che lo spazio su cui il muro è crollato viene usato sia come parcheggio sia come area giochi per i bimbi. La struttura che ha ceduto confina con un’abitazione che ospita due famiglie, riversatesi ora in strada in attesa di capire se le proprie case sono agibili o meno. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre la Polizia municipale ha raggiunto il rione Massa dopo circa un’ora dall’allerta.