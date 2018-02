Dottoressa uccisa a Cetraro mentre faceva jogging, condannato l’ex cognato

L’infermiere quarantottenne è accusato di aver ucciso Annalisa Giordanelli colpendola ripetutamente con un piede di porco

COSENZA – Non aveva accettato di buon grado la fine del proprio matrimonio. Per questo motivo, apparentemente, si è accanito con una violenza tale da provocarne la morte sulla dottoressa Annalisa Giordanelli. La donna si trovava nel centro storico di Cetraro a pochi passi da casa quando Paolo Di Profio l’ha aggredita. Era il gennaio 2016. Il suo ex cognato vedeva in lei la causa del fallimento della relazione con la moglie, sorella della dottoressa. Annalisa Giordanelli aveva deciso di sostenerla nella sua scelta provvedendo al mantenimento dei suoi figli. Una situazione mal sopportata dall’infermiere quarantottenne che, incontrandola mentre faceva jogging, colto da un raptus ne ha approfittato per colpirla ripetutamente con un piede di porco. A nulla è valso l’intervento del 118. La dottoressa cinquantatreenne è morta sul colpo per la gravità delle ferite riportate. A distanza di poche ore l’ex cognato, infermiere professionista in forze nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Cetraro, confessò di essere l’autore dell’omicidio. Oggi la Corte d’Assise di Cosenza, accogliendo la richiesta del pm Cerchiara ha condannato Di Profio a trenta anni di reclusione e al risarcimento delle parti civili. Il collegio giudicante presieduto da Giovanni Garofalo con a latere il giudice Francesca De Vuono lo ha ritenuto responsabile del delitto riconoscendo lui la diminuente prevista per il rito abbreviato, ma con la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale per l’intera durata della pena.