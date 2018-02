In 23 farmacie che espongono la locandina della #GRF18, sarà possibile acquistare un farmaco da banco da donare ai poveri

COSENZA – Domani, sabato 10 febbraio si terrà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Nelle 23 farmacie della nostra provincia che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assitenza di oltre 100 volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci saranno consegnati direttamente ai 20 enti assitenziali del nostro territorio convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Durante la GRF 2017, sono state raccolte nella nostra provincia quasi 1.500 confezioni di farmaci per un controvalore di quasi 10.000 euro. “In questi anni, grazie a Banco Farmaceutico è stato possibile aiutare a curare migliaia di persone indigenti della nostra provincia di Cosenza. E’ stato un buon risultato. Ma ancora molto distante da quello che sarebbe servito per rispondere al reale fabbisogno espresso dagli enti caritativi. Ricordiamo che al Sud si trovano oltre il 62% delle famiglie povere italiane, ed in Calabria, in particolare, 530.000 persone (il 27% della popolazione) vivono in stato di indigenza.

Dietro ai numeri, spesso asettici e impersonali, si celano le storie di persone e famiglie che faticano e procurarsi l’indispensabile per sopravvivere. Si tratta della gente che abita i luoghi che abitiamo noi. Il mendicante, ma anche le famiglie che non riescono più a pagare il mutuo, la vecchietta che vive da sola al piano di sopra o il disoccupato in avanti con gli anni che prova vergogna a chiedere aiuto ma, da solo, non ce la fa. Ognuno di noi può fare la propria parte grazie alla GRF! L’esperienza del Banco Farmaceutico ci ha fatto scoprire come il desiderio di essere felici sia una forza straordinaria, che ci costituisce come uomini e ci rende fratelli. Tutti noi tentiamo di fare del bene perché cerchiamo la felicità. Condividiamo il bisogno dei poveri perché la comunione con gli “ultimi”, in fondo, allevia anche il nostro dolore. La carità è un componimento gioioso che rallegra chi la compie”, ha dichiatato la dott.ssa Annalisa Filice, responsabile della sede provinciale di Cosenza del Banco Farmaceutico.

Queste le 23 farmacie della provincia di Cosenza che aderiscono alla GRF18:

FARMACIA DE GRAZIA (Campora S. Giovanni)

FARMACIA BLANDI (Castrovillari)

FARMACIA CATERINI (Castrovillari)

FARMACIA D’ATRI (Castrovillari)

FARMACIA GIANNONI (Castrovillari)

FARMACIA BERARDELLI (Cosenza)

FARMACIA GIONCHETTI (Cosenza)

FARMACIA SANTORO (Cosenza)

FARMACIA SERRA (Cosenza)

FARMACIA SESTI OSSEO (Cosenza)

FARMACIA ROVITO (Dipignano)

FARMACIA TALARICO (Figline Vegliaturo)

FARMACIA SPOSATO (Mangone)

FARMACIA GRECO (Montalto Uffugo)

FARMACIA DONADIO (Morano Calabro)

FARMACIA ARRIGUCCI (Paola)

FARMACIA SGANGA (Paola)

FARMACIA MARTIRE (Piane Crati)

FARMACIA EUROPA (Rende)

FARMACIA JORIO (Rende)

FARMACIA PELUSO (Rende)

FARMACIA STUMPO (Rende)

FARMACIA MORTATI (Spezzano Albanese)