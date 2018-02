Piazza Bilotti, “allarmismo da campagna elettorale”

Il sindaco Occhiuto replica alla Ferrara «È falso che ci sarebbero 10 milioni di euro a rischio, abbiamo ottenuto la proroga di 1 anno per il completamento»



COSENZA – Sull’allarme lanciato dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, sulla revoca dei pagamenti Fesr inerenti i due progetti non ancora completati di Piazza Bilotti e sospesi dal febbraio 2017, è subito pronta la replica del primo cittadino Occhiuto. “Questo allarmismo su notizie infondate, tipico del Movimento 5 Stelle, non mi sorprende affatto, e non a caso giunge puntuale in piena campagna elettorale”. Il sindaco Mario Occhiuto replica a quanto affermato dall’europarlamentare grillina Laura Ferrara in merito al finanziamento comunitario sulla riqualificazione di piazza Bilotti. “La mia Amministrazione – precisa Occhiuto – ha completato i lavori dell’opera con le somme erogate dalla Regione Calabria. È falso che ci sarebbero dieci milioni di euro a rischio, tant’è che abbiamo ottenuto la proroga di un anno per il completamento».

Il comune estraneo alle indagini della Dda

«Il Comune di Cosenza, poi, è assolutamente estraneo alle indagini poste in essere dalla DDA. Anzi, abbiamo sempre agito nella massima trasparenza portando avanti le procedure con il supporto della Prefettura – continua il sindaco Occhiuto- . Ciò che è davvero grave è che, mentre da un lato c’è un’Amministrazione che lavora per il bene della collettività realizzando opere che favoriscono la crescita del territorio, dall’altro c’è invece chi lavora per distruggere. Votare il Movimento 5 Stelle – aggiunge Mario Occhiuto – significa proprio fare il gioco di chi vuole fare affondare la Calabria, visto che si tenta di demolire l’impegno di chi va a favore dei cittadini. I grillini vanno in Europa per farci fare la guerra su cose che nemmeno esistono. Ribadisco: il Comune di Cosenza è estraneo alla vicenda della DDA e ha sempre condotto le azioni sugli interventi di riqualificazione di piazza Bilotti con la massima trasparenza e in assoluta legalità”.

Giova in questo contesto ricordare alcuni dati tecnici che chiariscono la situazione: i pagamenti a valere sul Fesr inerenti i due progetti non ancora completati sono sospesi da febbraio 2017. A febbraio 2017 risulta ancora non trasferito esclusivamente il 5% del finanziamento. Il 95% del rimanente finanziamento è stato trasferito con successivi decreti e regolarmente rendicontato con trasmissione di atti amministrativi e contabili sia riferiti alla fase di progettazione che di realizzazione in base agli Stati di Avanzamento Lavori. Il cantiere non ha mai subito sequestri, tanto che i lavori sono continuati regolarmente e terminati. Piazza Bilotti è stata consegnata già nel dicembre 2016, il parcheggio è stato aperto nel marzo 2017 a solo un mese dagli episodi citati. A tal proposito è stata trasmessa alla Regione tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni ulteriormente necessarie e il collaudo, mentre è in corso di redazione il collaudo tecnico amministrativo. A tutt’oggi non risultano a questa Amministrazione comunale comunicazioni in merito a quanto prospettato dall’europarlamentare Laura Ferrara.