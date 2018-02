Responsabilità medica: il dottore ‘secondo aiuto’ è responsabile come il chirurgo

Così è stato deciso dalla Suprema Corte di Cassazione in una recentissima sentenza

COSENZA – Il Presidente Fareitalia Cosenza, L’Avv. Pasqualino Gallo esprime il suo giudizio in merito al tema della responsabilità medica. l’avvocato ci tiene a sottolineare che il medico che funge da secondo aiuto è responsabile come il chirurgo. “Della scelta di eseguire un intervento su una persona in condizioni fisiche alterate, – dichiara – con conseguente sua perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia della quale è affetta, risponde anche il medico secondo aiuto presente in equipe. Questi infatti, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, non può limitarsi a compiere le specifiche mansioni a lui affidate, bensì deve anche esercitare un controllo sull’operato e su eventuali errori altrui, ossia partecipare all’intervento chirurgico in modo consapevole ed informato, fornendo il proprio apporto professionale anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e alla adozione delle precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare, giungendo ad esprimere, ove occorra, persino il proprio dissenso rispetto alle scelte effettuate, ivi compresa quella di procedere all’operazione.”