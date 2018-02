Pistole e munizioni nascoste in un buco tra le palazzine. Indagini in corso per risalire all’identità della persona che ne disponeva l’uso

COSENZA – Eroina e armi da guerra nelle disponibilità di ignoti. Droga, fucili, pistole, munizioni stipate in un buio interstizio. Un arsenale è stato scoperto dagli uomini della Questura di Cosenza ieri mattina durante l’attività di controllo del territorio denominata Focus ‘ndrangheta. Una serie di perquisizioni sono state effettuate nei confronti di soggetti noti alle forze dell’ordine e tra i quartieri con la più alta densità criminale della cittadina. Nel corso delle ispezioni all’ultimo lotto di via Popilia, in un’intercapedine creata abusivamente nel piano seminterrato di una palazzina popolare, sono stati trovati abilmente occultati e avvolti da nastro per imballaggi: rivoltelle, kalashnikov, munizioni e stupefacenti. Il piccolo magazzino abusivo era nascosto da un barile dietro il quale si celava il foro, alto poco meno di un metro, che consentiva di entrare nell’angusto spazio.

Qui persone ancora non identificate hanno inteso realizzare una sorta di deposito a cui, verosimilmente, accedevano nelle ore notturne per non essere identificate dai residenti o intercettate da occhi indiscreti. Al suo interno è stato trovato anche un silenziatore, un giubbotto antiproiettile “morbido”, tre bilancini di precisione e 370 grammi di eroina di due diversi tipi: una più scura e una più chiara, entrambe ancora da ‘tagliare’. Lo stupefacente era suddiviso in tre grandi buste, altre più piccole da cinque grammi e poche unità già pronte per essere vendute al dettaglio. Non ne è stato ancora quantificato il valore commerciale che potrebbe, probabilmente, aggirarsi sui 50mila euro. Tra lo stupefacente ritrovato e posto sotto sequestro anche una bustina con pochi grammi di hashish.

GUARDA IL VIDEO

IL RITROVAMENTO GRAZIE AI CANI ANTIDROGA

CLICCA IN BASSO PER SAPERNE DI PIU’