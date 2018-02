Studenti del “Quasimodo-Serra” domani in piazza: “Vogliamo sicurezza nei nostri istituti”

“Abbiamo posto dei quesiti a Iacucci, non è arrivata risposta, giovedì noi la andremo a pretendere per le strade della nostra città”

COSENZA – “Domani, giovedì 8 febbraio scenderemo in piazza con gli studenti e le studentesse del Geometra “Quasimodo-Serra”. Siamo stanchi delle ingiustizie che mettono a rischio noi studenti – si legge in una nota – vogliamo sicurezza nei nostri istituti e trasparenza nei confronti di chi vive quegli spazi ogni giorno. Abbiamo posto dei quesiti a Iacucci, non è arrivata risposta, giovedì noi la andremo a pretendere per le strade della nostra città. Vogliamo che le istituzioni, silenti al riguardo, si schierino e prendano parola; vogliamo controlli in ogni istituto e vogliamo che questi vengano portati a termine. Abbiamo scoperto, attraverso carte ottenute da alcuni genitori, che l’indice di vulnerabilità sismica del “Pezzullo” è 0,28 quasi coincidente con quello del Liceo “Fermi”, quando, per legge, ogni istituto con indice di vulnerabilità sismica minore ad 1 è da considerarsi inagibile.

Eppure è proprio al “Pezzullo” che studenti e studentesse del Geometra “Quasimodo-Serra” saranno obbligati a spostarsi, vista la decisione del Presidente della Provincia Franco Iacucci di spostare gli alunni del “Fermi” nella nuovissima scuola in via Morrone. Giovedì saremo in piazza per urlare le domande già poste a Iacucci e sta volta pretendiamo una risposta! Aspettiamo studenti, docenti e genitori di qualunque scuola, perché dietro i controlli sulle nostre scuole ci sono interessi e tocca a noi smascherarli. Capiamo, inoltre, l’autoreferenziale esigenza di mostrare vessilli del proprio partito che nasce nel periodo di campagna elettorale, ma non saranno ben accette bandiere rappresentanti simboli di gruppi politici. Siamo in piazza con e per gli studenti, non per innalzare la nostra bandiera. Ci troviamo giovedì 8 febbraio alle 8.30 al Geometra “Quasimodo-Serra” in via Morrone. Ancora una volta il quesito è “chi specula sulle nostre vite?”

