Cosenza procede alla nomina degli scrutatori per le elezioni del 4 marzo

Gli scrutatori saranno sorteggiati per evitare scelte clientelari

COSENZA – Lunedì mattina si procederà alla nomina degli scrutatori che giorno 4 marzo andranno ad occupare i seggi elettorali durante la tornata parlamentare. Come minoranza abbiamo deciso, in via sperimentale, di adottare alcuni criteri di selezione degli scrutatori che porterà al sorteggio degli stessi senza nominarlo per evitare che vengano scelte sempre le stesse persone. Tra i criteri scelti, lo stato di disoccupazione comprovato da attestazione del Centro per l’Impiego, l’essere studente comprovato da documentazione universitaria, il possesso della licenza media, ma soprattutto la presenza nelle liste elettorali per gli scrutatori. Per poter accedere al sorteggio, gli aspiranti scrutatori dovranno inviare una mail al seguente indirizzo: scrutatorics@gmail.com entro e non oltre le 20.00 di venerdì 9 febbraio. Seguirà sorteggio pubblico. Alla stessa maniera ci auguriamo che anche i colleghi di maggioranza colgano l’occasione per provvedere anche loro al sorteggio.