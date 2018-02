Cosenza, rubinetti a secco su via Popilia e nel centro città

Lavori di manutenzione al serbatoio di Mussano. Il Comune avverte che sarà interrotta l’erogazione idrica

Il Settore Infrastrutture comunica che martedì 6 febbraio, alle ore 7.00, sarà interrotta l’erogazione idrica sull’adduttrice del serbatoio di Mussano per consentire lavori di manutenzione. La riduzione idrica interesserà via Popilia e la parte centrale della città. Nel frattempo continuano a registrarsi in città il fenomeno delle strade inondate di acqua come per esempio una delle vie nei pressi del tribunale sotto la sopraelevata. E’ da capire se l’acqua che fuoriesce sia potabile e soprattutto l’amministrazione comunale deve accelerare la riparazione perché a pagare la “cartella dell’acqua” è sempre il cittadino