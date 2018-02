Il Telesio a confronto con Grecia, Lituania e Turchia

Progetto “Erasmus Plus Creative Teachers and students” il sistema scolastico italiano e lo scambio di buone pratiche, in particolare la lingua straniera



COSENZA – “Erasmus Plus Creative Teachers and students” porta a Cosenza la cultura della Grecia, della Lituania e della Turchia. Sarà ricevuta domani, alle ore 17, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, una delegazione del progetto, coordinato dal Liceo Classico “Bernardino Telesio” che in questi giorni sta ospitando docenti e presidi (circa una ventina) di licei della Grecia, Lituania e Turchia, per un confronto con il sistema scolastico italiano e per proseguire un percorso di scambio di buone pratiche, in particolare quelle relative alla didattica della lingua straniera. La permanenza della delegazione a Cosenza si concluderà venerdì 9 febbraio. Tema del progetto di partenariato strategico è quello di individuare, attraverso una serie di questionari somministrati agli studenti di cinque licei, cosa sia la creatività per gli studenti e quali siano le attività creative da proporre.

“Google Drive – spiega la Prof.ssa Catia Mele – coordinatrice per il Liceo “Telesio” del progetto “Erasmus Plus Creative” – ci permette di lavorare sul campo e di analizzare velocemente i dati che ci arrivano dai nostri studenti anche a livello transnazionale. Inoltre, la piattaforma e-Twinning, verrà spiegata a studenti e professori dai nostri colleghi stranieri che la adoperano da tempo. La didattica creativa, relativamente alla lingua straniera, verrà presentata attraverso lezioni-tipo proposte dal nostro dipartimento di lingue e dai nostri colleghi partner”. Ad accompagnare a Palazzo dei Bruzi la delegazione di docenti e presidi dei licei di Grecia, Lituania e Turchia saranno il dirigente scolastico del Liceo Classico “Bernardino Telesio”, Antonio Iaconianni, e una rappresentanza di docenti dello stesso liceo. Prima di arrivare a Palazzo dei Bruzi, la delegazione straniera parteciperà ad una visita guidata nel centro storico e lungo il MAB.