“La vicenda non è affatto conclusa: decine di attivisti mi hanno chiesto di rappresentarli”.

COSENZA – Il giudice Massimo Lento del tribunale di Cosenza, sul caso dell’avvocato Ugo Morelli, ha dichiarato l’incompetenza territoriale. Lento il primo febbraio scorso, ha presieduto l’udienza del ricorso intentato dall’avvocato Ugo Morelli, attivista grillino escluso dalle candidature del Movimento 5 Stelle.

La notizia si è appresa oggi dallo stesso Morelli, che aveva chiesto il sequestro delle liste elettorali presentate dal movimento perchè, a suo dire, ne è stato escluso in maniera non lecita. Davanti al giudice sono comparse, oltre a Morelli, altre due persone, Tommaso Infelise, di Cosenza, e Pasquale Catalano, di Rossano, che ritengono a loro volta di aver subito discriminazioni. Sarà adesso, dunque, il tribunale di Roma a dover decidere sull’intricata vicenda. “Ci sono anche le mie denunce penali per truffa -ha dichiarato Morelli – e la vicenda non è affatto conclusa: decine di attivisti mi hanno chiesto di rappresentarli”.