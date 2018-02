Cosenza, gas naturale, siglato protocollo con 74 Comuni

La Provincia di Cosenza firma convenzione e continuare l’iter di gara per individuare gestore unico a garanzia di uniformità di trattamento (Elenco Comuni)

COSENZA – È stata sottoscritta nel tardo pomeriggio di ieri, presso la sede di Piazza XV Marzo, la convenzione tra la Provincia di Cosenza e i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Minimo Cosenza 2 Est, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata ai sensi del DM 226/2011. L’importante risultato è frutto del lavoro e dell’impegno della Provincia di Cosenza, coadiuvata dalla sua partecipata Alessco, che nell’ultimo anno ha dato una forte accelerazione alle attività propedeutiche alla firma della convenzione. In occasione dell’incontro sono state illustrate le linee guida d’ambito, che consentiranno ai Comuni di poter formulare gli elementi programmatici di sviluppo elaborati con il supporto di Alessco.

I tecnici della Provincia e di Alessco si sono sin da subito dichiarati disponibili a supportare gli Uffici Comunali nella raccolta e implementazione dei dati. È un risultato rilevante, che può permettere di proseguire l’iter di gara per individuare il nuovo gestore unico delle reti gas per l’intero territorio dell’ambito Cosenza 2, costituito da ben settantaquattro Comuni e che potrà garantire uniformità di trattamento per i cittadini e maggiori introiti per le casse comunali. Nei prossimi giorni sarà convocata l’Assemblea dei Sindaci per la costituzione della Cabina di Regia, che avrà il compito di favorire il confronto e la collaborazione tra i Comuni e la Stazione appaltante.

Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale secondo le tabelle riportate nel portale del Ministero dello Sviluppo Economico

Gli elenchi dei Comuni COSENZA 1 – OVEST e COSENZA 2 – EST