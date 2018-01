Cinquantenne muore all’Annunziata dopo essere caduto da un albero

A nulla è servito il trasferimento dell’uomo nell’ospedale di Cosenza.

COSENZA – E’ deceduto nella notte, nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, un uomo di 52 anni a seguito di un incidente avvenuto ieri a Firmo. Secondo i primi riscontri l’uomo stava tagliando dei rami di una quercia nella proprietà di un suo parente, quando, per cause in corso di accertamento che sono in corso da parte dei carabinieri, è scivolato sbattendo violentemente a terra e ferendosi gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo nell’ospedale di Cosenza, ma nella notte il 52enne non ce l’ha fatta.