15 ore di attesa all’Annunziata, muore per “dolore intercostale”

Si era recato al Pronto soccorso per un forte dolore alla spalla, lo dimettono dopo aver vagato per tre reparti. Muore nello studio di un cardiologo

COSENZA – Omicidio colposo, oggi udienza preliminare in Tribunale, per il caso di R.F. un sessantenne deceduto per “un dolore intercostale” dopo 15 ore trascorse all’Annunziata. Imputato D.F. dirigente medico dell’Uoc di Pronto Soccorso e Medicina d’ Urgenza presso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. L’uomo a luglio del 2016 aveva raggiunto il nosocomio cittadino per via di un forte dolore ad una spalla. Rimase per ben 15 ore in stand by, dalle sei del mattino fino alle 21 di sera, passando da un reparto all’altro, tre per l’esattezza, prima di essere dimesso, nonostante continuasse ad accusare ancora lo stesso forte dolore. Per i medici che lo avevano preso in cura sarebbe stato un semplice dolore intercostale.

Il 60enne morì dopo circa quattro giorni nello studio di un cardiologo dove si era recato per sottoporsi a visita specialistica. Quel dolore che continuava ad accusare ormai da più giorni lo stroncò appena giunto dal cardiologo. L’esame autoptico fu eseguito il 14 luglio. La famiglia rappresentata parte civile dall’avvocato Eugenio Bisceglia, decise di presentare denuncia. E fu un solo medico ad essere rinviato a giudizio.