Cosenza: 23enne aggredita, derubata e costretta a prelevare al bancomat

Stava passeggiando nei pressi di via Duca degli Abruzzi quando è stata avvicinata da un uomo incappucciato

COSENZA – Tanta paura per una ragazza di 23 anni che è stata avvicinata ieri pomeriggio da un uomo mentre era nei pressi di via Duca degli Abruzzi, a pochi passi dal centralissimo corso Mazzini. Secondo il racconto della giovane alla squadra volante della Polizia che è intervenuta sul posto, sarebbe stata avvicinata da questa persona, non molto alta, giovane, che le ha intimato di consegnarle il contenuto della borsa. Non sarebbe chiaro se l’uomo fosse armato di coltello, perché la donna ha raccontato di essere stata presa da un braccio e di aver sentito come una sorta di graffio. Secondo gli accertamenti la vittima sarebbe stata anche costretta a recarsi al vicino istituto di credito per prelevare altro denaro. Poi l’uomo si sarebbe dileguato facendo perdere le proprie tracce.

La vittima si è poi recata in un negozio, spaventata e sotto shock, chiedendo aiuto ed avvertendo le forze dell’ordine. Ora gli agenti della Polizia di Stato stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per tentare di individuare il malvivente che è sparito nella folla, con calma e senza che nessuno si accorgesse di nulla.