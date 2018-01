Si masturba davanti a minorenni, ma lo mettono in fuga

E’ affetto da disturbi mentali e non è nuovo a queste performance. Questa volta ha deciso di abbassare i pantaloni davanti a due quindicenni, ma ha avuto la peggio

COSENZA – Si denuda davanti a due minorenni ma viene messo in fuga dalle stesse vittime. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì su corso Mazzini. Il molestatore “seriale” è un volto noto alle forze dell’ordine. E’ un uomo con problemi mentali ed è in cura al Cim. Non è nuovo a questi comportamenti. Le ragazzine 15enni erano in compagnia degli amici quando l’uomo si è presentato davanti alle due e si è abbassato i pantaloni, iniziando a masturbarsi. Le stesse urla delle vittime lo hanno messo in fuga, abbandonando il suo show “ciclico”. Poi, le 15enni non hanno potuto fare altro che tornare a casa e raccontare ai genitori la triste vicenda. Scatta la denuncia. Vittime e parenti si presentano alla compagnia dell’Arma di Cosenza, diretta dal capitano Jacopo Passaquieti. Già dalle prime frasi del racconto i carabinieri avevano intuito di chi si trattasse. Infatti le due ragazze hanno subito riconosciuto il molestatore dalle foto segnaletiche. L’uomo è stato denunciato.

Una storia questa che riporta all’attenzione la situazione che vivono le persone affette da disturbi mentali e in cura già presso strutture specializzate che poco possono fare, come anche le forze dell’ordine quando la legge e l’ordinamento non tutelano. La legge tra l’altro ha depenalizzato il reato di atto osceno in luogo pubblico. Il vero problema è quello di riuscire ad arginare le persone affetti da questi disturbi, dal poter ledere gli altri e nello stesso tempo aiutarli, anche con leggi più adeguate, che non penalizzino la serenità della comunità